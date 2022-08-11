"Наші полеглі оборонці - особистості": Генштаб перейменував проєкт "Евакуація 200" на "На щиті"
У підрозділах цивільно-військового співробітництва, які беруть участь у здійсненні транспортування тіл полеглих захисників України, змінили назву гуманітарного проєкту Збройних сил України "Евакуація 200" на "На щиті"
Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.
Як йдеться у повідомленні, Україна продовжує формувати власні військові традиції. Зокрема, за завданням головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного було реформовано Гуманітарний проєкт ЗСУ "Евакуація 200" у "На щиті".
"Відповідно до завдань, які визначив головнокомандувач Збройних сил України у підрозділах цивільно-військового співробітництва, які беруть участь у здійсненні транспортування тіл полеглих захисників України, здійснено реформування Гуманітарного проєкту Збройних сил України "Евакуація 200" у Гуманітарний проєкт "На щиті".
Як пише пресслужба, нова українська армія – це насамперед люди, а вже потім озброєння та стандарти.
"Це герої, які ще вчора сіяли жито, а сьогодні палять окупантів, звільняючи метр за метром українську землю. І, головне, що наші полеглі оборонці – особистості, гордість і честь Держави, а не якийсь "Вантаж 200", а кожна смерть захисника України – трагедія для всієї України", - пише Генштаб.
"Керівництво ЗСУ та структура цивільно-військового співробітництва завжди готові до конструктивного діалогу з ветеранами та волонтерами", - йдеться у повідомленні.
- Мінветеранів запрошує взяти участь у Всеукраїнському забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України", який цьогоріч відбудеться не лише в Україні, а й за кордоном.
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