Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, Україна продовжує формувати власні військові традиції. Зокрема, за завданням головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного було реформовано Гуманітарний проєкт ЗСУ "Евакуація 200" у "На щиті".

"Відповідно до завдань, які визначив головнокомандувач Збройних сил України у підрозділах цивільно-військового співробітництва, які беруть участь у здійсненні транспортування тіл полеглих захисників України, здійснено реформування Гуманітарного проєкту Збройних сил України "Евакуація 200" у Гуманітарний проєкт "На щиті".

Як пише пресслужба, нова українська армія – це насамперед люди, а вже потім озброєння та стандарти.

"Це герої, які ще вчора сіяли жито, а сьогодні палять окупантів, звільняючи метр за метром українську землю. І, головне, що наші полеглі оборонці – особистості, гордість і честь Держави, а не якийсь "Вантаж 200", а кожна смерть захисника України – трагедія для всієї України", - пише Генштаб.

Також зазначається, що ідея належить ветеранам та волонтерам, зокрема і Леоніду Остальцеву та Таті Кеплер. "Керівництво ЗСУ та структура цивільно-військового співробітництва завжди готові до конструктивного діалогу з ветеранами та волонтерами", - йдеться у повідомленні.

Мінветеранів запрошує взяти участь у Всеукраїнському забігу "Шаную воїнів, біжу за героїв України", який цьогоріч відбудеться не лише в Україні, а й за кордоном.

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