"Нашим тилом є 27 країн ЄС": Зеленський розповів про зустріч з головою Сенату Франції
Президент України Володимир Зеленський розповів про підсумки зустрічі з головою сенату Французької Республіки Жераром Ларше та делегацією верхньої палати французького парламенту
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
Зеленський подякував Ларше за "натхненний і точне звернення" у Верховній Раді.
"Звернення, у якому він нагадав, зокрема, що фронт тримається, поки тримається тил, а нашим тилом зараз є не тільки вільна частина України, а й 27 країн Європейського Союзу, увесь демократичний світ. Тому вся наша команда, команда України, працює в режимі 24/7, щоб тримати інтереси нашої держави й нашої оборони в центрі уваги кожної країни, яка вже є або може стати частиною нашої антивоєнної коаліції", - сказав Зеленський.
На сайті президента повідомляють, що Зеленський поінформував сенаторів про розвиток ситуації на фронті і сторони обговорили питання подальшого нарощування допомоги для сил оборони України.
- 8 липня Сполучені Штати Америки повідомили, що нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн.
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