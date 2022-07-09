"Нашим тилом є 27 країн ЄС": Зеленський розповів про зустріч з головою Сенату Франції

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Зеленський подякував Ларше за "натхненний і точне звернення" у Верховній Раді.

"Звернення, у якому він нагадав, зокрема, що фронт тримається, поки тримається тил, а нашим тилом зараз є не тільки вільна частина України, а й 27 країн Європейського Союзу, увесь демократичний світ. Тому вся наша команда, команда України, працює в режимі 24/7, щоб тримати інтереси нашої держави й нашої оборони в центрі уваги кожної країни, яка вже є або може стати частиною нашої антивоєнної коаліції", - сказав Зеленський.

На сайті президента повідомляють, що Зеленський поінформував сенаторів про розвиток ситуації на фронті і сторони обговорили питання подальшого нарощування допомоги для сил оборони України.

8 липня Сполучені Штати Америки повідомили, що нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн.

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