Такі кроки західних партнерів України п'ятий президент називає "формулою Перемоги", інформує офіційний сайт партії "Європейська Солідарність".

"Немає кращого способу врятувати світ, ніж допомогти Україні прямо зараз. Що нам потрібно, щоб виграти цю війну? Підтримуючи ідеї президента Зеленського щодо "Формули миру", хочу запропонувати нашу "Формулу Перемоги", - сказав Порошенко.

За його словами, є 5 ключових елементів для перемоги України.

"Більше зброї Україні! Важке озброєння стандартів НАТО, бронетехніка, танки, реактивні винищувачі, ракетні системи та системи ППО. Повне та системне переозброєння Збройних Сил України на озброєння стандартів НАТО. Ця ініціатива також сприятиме розвитку військової промисловості західних країн", - вважає Порошенко.

"Більше санкцій проти Росії та її союзників - Білорусі, Ірану, Сирії. Путінська ескалація не залишає іншого вибору, як посилити економічний тиск. Якщо зараз не час для повного ембарго на енергетичні ресурси та торгівлю з Росією, то коли настане такий час? За 6 місяців агресії проти України Росія щодня отримувала 900 мільйонів доларів США за експорт своїх енергоресурсів. Близько 85 мільярдів доларів США заплатив ЄС. Ваші гроші за газ витрачаються не на підвищення добробуту простих росіян. Вони витрачаються на війну, на ракети, танки, вбивства українців і підготовку до війни із Заходом. Не інвестуйте у війну!", - емоційно закликав п’ятий президент.

Порошенко наголошує: спроба анексії українських територій має стати приводом для жорстких санкцій в енергетичній сфері, а також повного відключення російських банків від SWIFT, у тому числі Газпромбанку.

"Більше того, повне ігнорування Росією Статуту ООН має призвести як мінімум до позбавлення права вето в Раді Безпеки ООН", - наголосив Петро Порошенко.

"Третє: настав час Глобальної антипутінської коаліції. Ми маємо визнати, що поки Путін буде при владі в росії, доти росія буде воювати з Україною та з демократичним світом. Настав час визнати росію державою-спонсором тероризму.

"Час переходити до офіційного оформлення зустрічей у Рамштайні в коаліцію, філософія якої базуватиметься на "Баварській формулі" Групи Семи - підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Депутінізація потрібна не тільки Росії. Світ потребує депутінізації. У тому числі через міжнародний трибунал за те, що вони зробили Україні та світовому порядку. І шляхом вигнання росії з ООН - так само, як СРСР був викинутий з Ліги Націй", - пояснює Порошенко.

Четвертий елемент – це збільшення фінансово-економічної підтримки України.

"Війна, яку веде Росія, є і військовою, й ідеологічною. Це війна між двома баченнями - між демократією та автократією. Переможе Україна - переможе демократія. Не лише в нашому регіоні, а й загалом. Нам потрібно відновити нашу економіку, промисловість, підтримати людей. Через війну українському бюджету щомісяця не вистачає 5 мільярдів доларів. Ми називаємо це "План Маршала 2.0 для України", - наголосив Порошенко.

Він також закликав прискорити членство України в ЄС та НАТО.

"Жодна інша гарантія безпеки не зрівняється з членством в НАТО або не замінить його. Якщо ми хочемо довготривалого миру, безпеки та стабільності для всіх - почнемо з миру, безпеки та стабільності в першу чергу для України. Це станеться лише після того, як Україна стане повноправним членом як ЄС, так і НАТО", - зазначив Порошенко.

"Я вітаю подання Україною заявки на вступ до НАТО. Це правильне та стратегічне рішення, яке я так довго відстоював. Воно має бути якомога швидше розглянуте, і я розраховую на сприяння з боку наших партнерів в НАТО у цьому процесі. Немає часу вагатися - час діяти", - закликав Петро Порошенко.

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