Настоятелька монастиря УПЦ (МП) на Волині щодня молиться за Медведчука
Настоятелька Зимненського ставропігійного жіночого монастиря церкви Московського патріархату Стефана (Бандура) розповіла, що не зважає на рішення органів влади та продовжує молитися за Віктора Медведчука, який з родиною був частим гостем Зимненського монастиря
Про це 23 квітня 2023 року повідомила "Релігійно-інформаційна служба України".
У настоятельки запитали про її близьке спілкування з родиною Медведчуків, які були помічені у Зимненському монастирі на Різдво у 2020 році і ще багато разів. Журналісти поцікавилися, чи підтримують вони досі зв’язок.
"Я, як Бога не зраджую, так і людей не зраджую, які допомагають, я за них молюся. Зв’язку у нас немає, але я за них молюся щоденно. Бо вони дуже багато зробили для відродження обителі", - наводить слова ігумені волинський телеканал "Конкурент".
На уточнююче запитання про те, чим саме Зимненському монастирю, що поблизу міста Володимира Волинської області, допомагав Медведчук, настоятелька відповіла:
"Я вам детально не розповім. Допомагали, коли собор був в аварійному стані. І все інше. Він вже був не в політиці. Просто від себе допомагав".
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Разом з тим, співпрацю Віктора Медведчука з Росією Стефана не засуджує.
"Ми всі з Росією працювали, правда? І бізнес в нас був державний, мабуть, і зараз качають газ. Але в політику не вмішуюся. Я їм таких питань ніколи не задавала, бо не настільки була глибоко обізнана людина, що мені було соромно запитувати, думала, що щось не те скажу. Я йому проповідь казала, про Церкву, про свята розказувала, про історію обителі. А в політику - хто з ким спілкується, це не мій рівень. Я і не хотіла опускатися до того рівня. Я знаю, як жити по-євангельськи. А там хай вони самі вирішують ті політики. Але Церкву зачіпати не потрібно, бо це не безкарно", - сказала вона.
- 13 квітня Володимирська райрада наклала заборону на діяльність УПЦ МП: із Зимненським, Низкиничівським монастирями та Успенським собором хочуть розірвати договір оренди.
- 21 квітня у Володимирі припинили договори оренди землі під церквами Московського патріархату.
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