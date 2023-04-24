Настоятелька монастиря УПЦ (МП) на Волині щодня молиться за Медведчука

Про це 23 квітня 2023 року повідомила "Релігійно-інформаційна служба України".

У настоятельки запитали про її близьке спілкування з родиною Медведчуків, які були помічені у Зимненському монастирі на Різдво у 2020 році і ще багато разів. Журналісти поцікавилися, чи підтримують вони досі зв’язок.

"Я, як Бога не зраджую, так і людей не зраджую, які допомагають, я за них молюся. Зв’язку у нас немає, але я за них молюся щоденно. Бо вони дуже багато зробили для відродження обителі", - наводить слова ігумені волинський телеканал "Конкурент".

На уточнююче запитання про те, чим саме Зимненському монастирю, що поблизу міста Володимира Волинської області, допомагав Медведчук, настоятелька відповіла:

"Я вам детально не розповім. Допомагали, коли собор був в аварійному стані. І все інше. Він вже був не в політиці. Просто від себе допомагав".

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Разом з тим, співпрацю Віктора Медведчука з Росією Стефана не засуджує.

"Ми всі з Росією працювали, правда? І бізнес в нас був державний, мабуть, і зараз качають газ. Але в політику не вмішуюся. Я їм таких питань ніколи не задавала, бо не настільки була глибоко обізнана людина, що мені було соромно запитувати, думала, що щось не те скажу. Я йому проповідь казала, про Церкву, про свята розказувала, про історію обителі. А в політику - хто з ким спілкується, це не мій рівень. Я і не хотіла опускатися до того рівня. Я знаю, як жити по-євангельськи. А там хай вони самі вирішують ті політики. Але Церкву зачіпати не потрібно, бо це не безкарно", - сказала вона.

13 квітня Володимирська райрада наклала заборону на діяльність УПЦ МП: із Зимненським, Низкиничівським монастирями та Успенським собором хочуть розірвати договір оренди.

21 квітня у Володимирі припинили договори оренди землі під церквами Московського патріархату.



