Настрій – не пустити нікого в наше місто, берегти Одесу-маму. Ми свою маму захищатимемо, - мер Труханов
Мер Одеси Геннадій Труханов розповів, що у місті серйозно налаштовані берегти та захищати місто у війні з Росією
Про це Труханов розповів в інтерв'ю "Українській правді".
Настрій одеситів - зберегти місто таким, яким воно є.
"Якщо говорити про настрої, які я бачу зараз, у мене є всі підстави говорити, що ми битимемося і захищатимемо своє місто. Настрій – не пустити нікого в наше місто, берегти його, зберегти його таким, як воно є, улюбленим, красивим, нашу Одесу-маму. І ми свою маму захищатимемо і берегтимемо", - сказав мер Одеси Геннадій Труханов.
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