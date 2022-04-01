Настрій – не пустити нікого в наше місто, берегти Одесу-маму. Ми свою маму захищатимемо, - мер Труханов

Про це Труханов розповів в інтерв'ю "Українській правді".



Настрій одеситів - зберегти місто таким, яким воно є.



"Якщо говорити про настрої, які я бачу зараз, у мене є всі підстави говорити, що ми битимемося і захищатимемо своє місто. Настрій – не пустити нікого в наше місто, берегти його, зберегти його таким, як воно є, улюбленим, красивим, нашу Одесу-маму. І ми свою маму захищатимемо і берегтимемо", - сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

31 березня на Одещині на період воєнного стану заборонили перебування цивільних у лісах та лісосмугах