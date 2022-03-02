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Головна війна з Росією Наступ на Київ продовжується, а на півдні знову планується висадка десанту

Наступ на Київ продовжується, а на півдні знову планується висадка десанту

2 березня, 2022 середа
08:04
війна з Росією війна

У більшості напрямків наступ російських військ зупинено. Продовжується наступ на Херсонщині та Миколаївщині, а також на Слобожанському напрямку в сторону Краснограда та Ізюма, частина з низ були розбиті під Чугуєвим.

Про це йшлося в оперативній інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 6:00, інформує «Еспресо»

На Подільському напрямку противник силами 13 бригадно-тактичних груп (БТГр) зі складу Східного ВО ЗС РФ намагається продовжити наступ по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидів у напрямку на Київ з метою блокування столиці з північного та північно-західного напрямків.

У Житомирській області перебуває до 3 БТГр.

На Сіверському напрямку до 17 БТГр окупаційних військ, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу, не зважаючи на  численні втрати. Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя наступ був зупинений.  

На Сумщині силами до 2 БТГр рашисти роблять невдалі спроби утримувати в оточенні міста Суми, Лебедин та Охтирка.

На Слобожанському напрямку до 16 БТГр продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до чотирьох БТГр на Ізюм. Водночас в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове російські війська понесли значні втрати та зупинились.

На Донецькому напрямку, не маючи успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь.

На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До 2 БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка.

У Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.

Не отримуючи успіхів в просуванні своїх сил противник підступно продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури з метою залякування цивільного населення, яке мужньо пліч-о-пліч зі ЗСУ чинить опір.

  • Нагадаємо, що раніше повітряні сили збили 5  винищувачів
  • а морпіхи РФ злякалися висаджуватися біля Одеси


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