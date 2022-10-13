Про це повідомляє військові розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"Відступивши приблизно на 20 км на північ від Херсонського напрямку на початку жовтня, російські війська, ймовірно, намагаються закріпити нову лінію фронту на захід від села Милове", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що вздовж цієї лінії тривають важкі бої, особливо на заході, де просування України означає, що фланг Росії більше не захищений річкою Інгулець. Більшість російських військ на цій лінії фронту - недоукомплектовані підрозділи ВДВ.



Ймовірно, російські військові очікують поширення бойових дій на саме місто Херсон.

13 жовтня депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що росіяни планують депортувати дітей із батьками та літніх людей з окупованої частини Херсонщини до Криму. За його словами, росіяни запровадили систему електронних перепусток, із якою виникали труднощі впродовж тижня. Зараз дозволи на виїзд на підконтрольну українському уряду територію видають, але в малій кількості.