Наступ ЗСУ на Херсонщині: росіяни намагаються закріпити нову лінію фронту, - британська розвідка
Збройні сили України продовжують наступ на Херсонщині, російські військові відступили приблизно на 20 км на північ від Херсонського сектора й намагаються закріпити нову лінію фронту
Про це повідомляє військові розвідка міністерства оборони Великої Британії.
"Відступивши приблизно на 20 км на північ від Херсонського напрямку на початку жовтня, російські війська, ймовірно, намагаються закріпити нову лінію фронту на захід від села Милове", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вздовж цієї лінії тривають важкі бої, особливо на заході, де просування України означає, що фланг Росії більше не захищений річкою Інгулець. Більшість російських військ на цій лінії фронту - недоукомплектовані підрозділи ВДВ.
Ймовірно, російські військові очікують поширення бойових дій на саме місто Херсон.
- 13 жовтня депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що росіяни планують депортувати дітей із батьками та літніх людей з окупованої частини Херсонщини до Криму. За його словами, росіяни запровадили систему електронних перепусток, із якою виникали труднощі впродовж тижня. Зараз дозволи на виїзд на підконтрольну українському уряду територію видають, але в малій кількості.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.12
Купівля 40.12Продаж 40.95
-
EUR
Купівля 38.36Продаж 39.53
- Актуальне
- Важливе