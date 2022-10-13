Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Медіацентрі Україна.

За його словами, росіяни запровадили систему електронних перепусток, із якою виникали труднощі впродовж тижня. Зараз дозволи на виїзд на підконтрольну українському уряду територію видають, але в малій кількості.

"Фактично окупант стримує виїзд людей з окупованої території, й у той же час вони пропонують людям виїжджати на оздоровлення" в Крим. І як вони зазначають, що начебто для того, щоб себе убезпечити від артилерійських ударів, тобто ведуть таку своєрідну пропаганду, зокрема й дітям, які задіяні в навчальному процесі", - наголосив Сергій Хлань.

Депутат облради зазначив, що росіяни прагнуть силоміць вивезти людей, щоб утримувати їх у заручниках.

"Вони на зараз примусово розсилають по своїх окупаційних адміністраціях плани щодо виїзду дітей, батьків і людей похилого віку до Криму, начебто посилаючись на питання безпеки, але ми розуміємо, що це є не більше як примусова депортація в світлі деокупації Херсонщини. І таке відбувалося на окупованій Харківщині: дітей відправили в Росію, а після деокупації батькам не повертають, тому на зараз такий самий сценарій розгортається якраз в окупованій Херсонщині", - зауважив він.

6 жовтня Сергій Хлань писав, що у зв'язку з контрнаступом ЗСУ окупанти на Херсонщині пропонують "оздоровити" дітей в окупованому Криму, аби взяти заручники.

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