Росіяни планують депортувати дітей із батьками та літніх людей з окупованої частини Херсонщини до Криму, - Хлань
Окупанти планують депортувати дітей із батьками та літніх людей до Криму й РФ і не випускають їх на підконтрольну уряду України територію
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Медіацентрі Україна.
За його словами, росіяни запровадили систему електронних перепусток, із якою виникали труднощі впродовж тижня. Зараз дозволи на виїзд на підконтрольну українському уряду територію видають, але в малій кількості.
"Фактично окупант стримує виїзд людей з окупованої території, й у той же час вони пропонують людям виїжджати на оздоровлення" в Крим. І як вони зазначають, що начебто для того, щоб себе убезпечити від артилерійських ударів, тобто ведуть таку своєрідну пропаганду, зокрема й дітям, які задіяні в навчальному процесі", - наголосив Сергій Хлань.
Депутат облради зазначив, що росіяни прагнуть силоміць вивезти людей, щоб утримувати їх у заручниках.
"Вони на зараз примусово розсилають по своїх окупаційних адміністраціях плани щодо виїзду дітей, батьків і людей похилого віку до Криму, начебто посилаючись на питання безпеки, але ми розуміємо, що це є не більше як примусова депортація в світлі деокупації Херсонщини. І таке відбувалося на окупованій Харківщині: дітей відправили в Росію, а після деокупації батькам не повертають, тому на зараз такий самий сценарій розгортається якраз в окупованій Херсонщині", - зауважив він.
- 6 жовтня Сергій Хлань писав, що у зв'язку з контрнаступом ЗСУ окупанти на Херсонщині пропонують "оздоровити" дітей в окупованому Криму, аби взяти заручники.
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