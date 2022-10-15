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Головна війна з Росією Пентагон: наступ ЗСУ змінив ситуацію - ключовими для успіху України є не далекобійні РСЗВ, а ППО та артилерія

Пентагон: наступ ЗСУ змінив ситуацію - ключовими для успіху України є не далекобійні РСЗВ, а ППО та артилерія

15 жовтня, 2022 субота
00:23
війна з Росією українська артилерія

За оцінками Пентагону, українські сили продовжують просуватися на півночі і досягли певних успіхів у Херсонській області, що збільшує важливість стандартної артилерії

Про це заявив високопоставлений американський військовий чиновник, пише CNN.

"Ми бачимо успіхи на півночі, на лінії просування українців, на північ від міста Милове, а потім простягається по суті на північ і захід з низкою невеликих міст і сіл, які українці змогли зачистити від росіян", – сказав він.

У центральній частині України (ймовірно, йдеться про Донеччину) Пентагон також спостерігає певні "поступові успіхи", які вимірюються кілометрами.

За словами представника американського Міноборони, у зв’язку з подальшим наступом українські сили менше покладаються на керовані реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), щоб протистояти росіянам.

"Вони відвели значну частину бойового простору під стандартну артилерію, а не під РСЗВ. Вони можуть досягати російських цілей, які вони хочуть вразити, стандартною артилерією", – додав він.

Кілька місяців тому далекобійні системи залпового вогню були ключовим пріоритетом в українських сил, оскільки дозволяли уражати позиції армії РФ. Нині ж, із посиленням ракетних ударів по цивільних об’єктах, Україна робить наголос на системах протиповітряної оборони.

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ППО
Пентагон
ЗСУ
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