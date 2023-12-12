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Головна Війна з Росією Наступальні дії росіян біля Бахмута супроводжуються активним перекиданням резервів, - полковник ЗСУ Сідорін
Ексклюзив

Наступальні дії росіян біля Бахмута супроводжуються активним перекиданням резервів, - полковник ЗСУ Сідорін

12 грудня, 2023 вiвторок
10:03
Війна з Росією окупанти, орки

Командир Батальйонно-тактичної групи 4 Броп НГУ Сергій Сідорін повідомив, що на Бахмутському напрямку ворог активізує штурмові дії після перекидання додаткових резервів

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Окупанти не зменшують темпи наступу на Бахмутському напрямку. Зараз активні бойові дії проходять в районі населеного пункту Кліщіївка. Зокрема, бої йдуть за Кліщіївські висоти. Противник традиційно для себе відзвітував про взяття цих висот. Втім, наші підрозділи продовжують їх утримувати. Також активні наступальні дії противника проходять в районі Богданівки та Хромового. Там противник також не має успіху", - повідомив Сідорін.

Полковник також розповів, що окупанти активно формують додаткові резерви, які потім перекидає на окремі ділянки фронту.

"Активність наступальних дій противника на Бахмутському напрямку починається з підходом його додаткових сил. Окупанти формують додаткові резерви в тилу й злагоджує їх на полігонах. Після появи таких підрозділів біля лінії фронту, окупанти активізують штурмові дії. Однак про масштабні наступальні дії на окремих ділянках фронту поки не йдеться", - додав він.

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Бахмут
Військові новини
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