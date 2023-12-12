Росіяни мають певні тактичні успіхи біля Бахмута, що створює загрозу для Часового Яру, - Згурець

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"



"Ворог продовжує робити головний наголос на зусиллях щодо оточення Авдіївки та активізації наступальних дій навколо Бахмута. Зокрема, в районі Богданівки, Хромового та Іванівське. Там у ворога є певні тактичні успіхи, які потенційно створюють загрози для Часового Яру. Саме в бік Часового Яру ворог розглядає просування як пріоритетне. Адже місто знаходиться на підвищенні. Наші підрозділи стримують противника. Проте ворог продовжує максимально тиснути на наші позиції, адже має значну кількість резервів на цьому напрямку", - розповів Згурець.



Аналітик також повідомив, що окупанти активізували свої наступальні дії навколо Авдіївки.



"Ворог активізувався майже по всьому периметру навколо Авдіївки. Тобто, сьогодні вже можна говорити, що третя хвиля наступу окупантів на Авдіївку розпочалась. Ворог надзвичайно потужно проводить ці наступальні дії. Кілька днів тому росіяни ще не використовували авіації. Зараз же біля Авдіївки активно працює ворожа авіації з артилерією", - додав він.

6 грудня військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний яр" Андрій Бабичев повідомив, що на Бахмутському напрямку ворог просунувся до околиць Богданівки

Протягом доби 11 грудня на фронті відбулося 73 бойові зіткнення, росіяни завдали 10 ракетних ударів і здійснили 46 обстрілів з РСЗВ. Українська ППО збила дві керовані авіаційні ракети Х-59