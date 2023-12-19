Наступник Жириновського Слуцький став кандидатом у президенти РФ
Наступник Володимира Жириновського на чолі ЛДПР Леонід Слуцький візьме участь у 2024 році у президентських виборах як один із кандидатів
Про це пише ВВС.
Сьогодні, 19 грудня, у Москві відбувся партійний з'їзд, на якому делегати ухвалили рішення висунути на президентську посаду свого керівника, Леоніда Слуцького. Інші кандидатури на з’їзді не розглядалися.
Кандидатуру Слуцького висунув губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов, її також підтримав Віктор Бут — засуджений у США за торгівлю зброєю росіянин, котрий у рамках обміну повернувся на батьківщину наприкінці минулого року. З того часу він встиг вступити до ЛДПР і стати депутатом в Ульянівській області від цієї партії.
Леонід Слуцький – депутат Держдуми, голова впливового комітету з міжнародних справ. Партію він очолив минулого року, невдовзі після смерті незмінного лідера ЛДПР Володимира Жириновського. Жириновський балотувався у президенти багато разів. На останніх для себе виборах 2018 року він набрав приблизно 5,6% голосів.
З п'яти думських партій ЛДПР — поки що єдина, яка висунула свого кандидата на вибори, що відбудуться у березні 2024 року. "Нові люди" та КПРФ поки не обрали кандидатів, а "Єдина Росія" та "Справедлива Росія" підтримають Володимира Путіна.
- Нагадаємо, 8 грудня російський диктатор Володимир Путін оголосив про намір балотуватися у президенти РФ у 2024 році. Вибори президента вперше будуть багатоденними.
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