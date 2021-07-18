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Наступнику Меркель довелося вибачатися через сміх під час промови про жертв повені у Німеччині

18 липня, 2021 неділя
18:38
Світ Армін Лашет

Арміну Лашету, який замінив на посту глави партії ХДС/ХСС канцлера ФРН Ангелу Меркель, довелося вибачатися через сміх під час промови про жертв паводків у Німеччині

Про це пише Spiegel, повідомляє Європейська правда

Інцидент стався під час візиту до землі Північний Рейн-Вестфалія, прем'єром якої є Армін Лашет, президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра. 

Обидва політика відвідали місто Ерфтштадт, яке особливо постраждало від повені. Там президент виступив із невеликою промовою.

На відео попала реакція Лашета, який стояв позаду Штайнмайєра та під час промови сміявся. 

Поведінку політика розкритикували німецькі користувачі соцмереж та його політичні союзники.  

Сам Лашет вже вибачився за свою поведінку в twitter. 

" Я шкодую про враження, яке створила розмова. Це було недоречно, і мені шкода", - написав Лашет. 

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Ангела Меркель
Німеччина
повінь
ФРН
ХДС/ХСС
Армін Лашет
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