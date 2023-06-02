Футбол: "Шахтар" став чемпіоном УПЛ, Маркевич повернувся в "Карпати", Ребров покинув "Аль-Айн"

У неділю, 28 травня, "Шахтар" переграв "Дніпро-1" та за тур до фінішу гарантував собі золоті медалі чемпіонату України.

Чемпіонство донеччан вже було очікуваним. Перед вирішальною грою сезону "Шахтар" лідирував у турнірній таблиці та випереджав найближчого переслідувача - "Дніпро-1" - на 5 очок. Донеччанам було достатньо набрати 1 пункт, аби за тур до фінішу гарантувати собі золоті медалі УПЛ.

У Львові команда Ігоря Йовічевіча впоралася із завданням. "Шахтар" на 9-й хвилині вивів вперед Артем Бондаренко. На 55-й хвилині Данило Сікан збільшив перевагу донеччан. Незабаром Тарас Степаненко довів рахунок до розгромного.

Найцікавіше сталось наприкінці матчу. Між гравцями двох команд сталася масова бійка, після якої рефері матчу Катерина Монзуль вилучила Пеглоу, Євгена Назарину та Анатолія Трубіна, якого у воротах замінив захисник Ярослав Ракицький.

Відео бійки з матчу "Шахтар" - "Дніпро-1":

Вже у найближчий вікенд ми побачимо останній тур УПЛ. Інтрига залишається у битві за 2 місце між "Зорею" та "Дніпром-1" та останньою путівкою в єврокубки, за яку змагаються "Олександрія", "Ворскла" та "Кривбас".

А хто ж фінішує на 13-14 місцях, які відправлять команди в стикові матчі за виживання в УПЛ. Побачимо вже у цей вікенд!

Окремою темою цього тижня був Мирон Маркевич і його повернення у великий футбол. Після затяжної паузи 72-річний тренер несподівано відновив тренерську кар'єру.

Маркевич вп'яте очолив львівські "Карпати", які за підсумками сезону першої ліги, не змогли повернутись в УПЛ.

Культовий український тренер не один раз говорив, що візьметься лише за серйозний проєкт. Тому вже у наступному році чекаємо "Карпати" в УПЛ!

Фото: Getty Images

Цікава ситуація у Сергія Реброва, який покинув арабський "Аль-Айн". Вже тривалий час йдуть розмови, що саме він буде головним тренером збірної України.

Проте Українська асоціація футболу поки мовчить. А до найближчого матчу збірної України залишається 10 днів. Може час вже оголосити Сергія Реброва головним тренером?

Фото: twitter.com/alainfcae

Бокс: схоже ми знаємо дату, суперника і місце наступного бою Усика

Наступний бій Олександра Усика з британцем Даніелем Дюбуа повинен відбутися 26 серпня у Вроцлаві. Принаймні про це каже промоутер українця Олександр Красюк.

"У Вроцлаві проживає багато українців. Бій відбудеться на стадіоні на 24 тис. місць. Довелося змінити дату бою з 12 серпня на 26 серпня, бо це ближче до Дня Незалежності України. Це ідеальна дата для організації бою з Дюбуа. Ми не могли її змарнувати", – повідомив промоутер Олександр Красюк.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Раніше повідомлялось, що наступний поєдинок українець має провести 12 серпня проти обов'язкового претендента на титул WBA Даніеля Дюбуа з Великої Британії.

Фото: Getty Images

Теніс: Світоліна та Цуренко вийшла в третій раунд "Ролан Гаррос"

2 червня завершився другий раунд Відкритого чемпіонату Франції. За підсумками цього етапу визначилися всі учасниці 1/16 фіналу.

Серед 32 тенісисток, що вийшли до третього раунду "Ролан Гаррос", дві представниці України – Еліна Світоліна та Леся Цуренко. У другому раунді вони пройшли австралійку Шторм Гантер та американку Лорен Девіс.

Україна вп'яте в історії буде представлена двома тенісистками в 1/16 фіналу "Ролан Гаррос". Востаннє таке траплялося у 2021 році, коли до 32 найсильніших спортсменок турніру увійшли Світоліна та Марта Костюк.

Наступною суперницею Еліни Світоліної стане росіянка Анна Блінкова, яка перемогла п'яту ракетку світу Каролін Гарсію з Франції.

На Лесю Цуренко чекає зустріч проти Б'янки Андреєску з Канади.

Фото: Getty Images

Легка атлетика: Магучіх знову ставить рекорди

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на першому етапі "Діамантової ліги" у Марокко з найкращим результатом сезону у світі.

У Рабаті Магучіх гарантувала собі золоту медаль стрибком на 1,95 м. Однак після цього здолала планку на висоті 2,01 м та встановила найкращий результат сезону у світі. Попереднє досягнення - 2,00 м також належало українці.

Срібло у Марокко зі стрибком на 1,91 м здобула ще одна представниця України — Ірина Геращенко.

Фото: Getty Images

Вдалий результат також є у потрійному стрибку. Друге срібло збірній України на першому етапі "Діамантової ліги" принесла Марина Бех-Романчук.

З результатом 14,65 м українка поступилася лише кубинці Леяніс Перес Ернандес, яка перемогла з найкращим результатом сезону в світі - 14.84 м.

Фото: Getty Images