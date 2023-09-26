"Наступний гол - переможний": вийшов трейлер нового фільму Тайки Вайтіті
Вийшов новий трейлер спортивного комедійно-драматичного фільму новозеландського кінорежисера Тайки Вайтіті "Наступний гол - переможний"
Трейлер фільму опублікувала на YouTube компанія Searchlight Pictures у вівторок, 26 вересня.
Стрічка, сценарій до якої написав Тайка Вайтіті у співавторстві з Іеном Моррісом, заснована на однойменному документальному фільмі Майка Бретта і Стіва Джеймісона 2014 року.
"Наближаються кваліфікаційні матчі для участі у черговому чемпіонаті світу з футболу. Матчі минулих років продемонстрували, що однією з найгірших національних збірних світу можна вважати команду з Американського Самоа. Якось вони програли австралійцям із розгромним рахунком 31:0. Для покращення рівня гри їм потрібен хороший тренер. Для Томаса Ронгена (Майкл Фассбендер) така робота – справжнє заслання. Однак жага гравців до перемоги змушує його залишитися та продовжити тренування", - йдеться у синопсисі.
Фільм з'явиться на екранах світу 17 листопада, в Україні стрічка вийде у прокаті 4 січня 2024 року.
- Раніше з'явився новий трейлер фільму "Голодні ігри: балада про співочих пташок і змій", який стане приквелом основної саги. Події фільму відбудуться за 64 роки до подій першої стрічки, коли Кітніс Евердін, головна героїня саги, взяла участь у Голодних іграх.
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