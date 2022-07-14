Наступний пакет санкцій ЄС не заборонить імпорт газу з Росії, - прем’єр-міністр Чехії

Повідомляє Reuters.

"Що, безумовно, проблематично, так це включити в санкції енергетику, тому що потрібно дотримуватися правила, що санкції мають більше впливати на Росію, ніж на країни, які вводять санкції", - сказав Фіала.

За його словами, немає шансів, що заборона на імпорт російського газу буде складовою сьомого пакета європейських санкцій.

"Я вважаю, що цього не повинно бути, тому що ряд країн залежать від російського газу", - сказав він.

Видання пише, що Чехія, яка з 1 липня головує в ЄС, є однією з тих країн, які енергетично залежать від Росії.

Прем'єр-міністр повідомив, що санкції мають заборонити імпорт золота, розширити список товарів подвійного використання, заборонених для експорту в Росію, і розширити список санкційних осіб. Європейська комісія планує представити пакет найближчими днями, і країни-члени можуть схвалити його відразу після цього.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що Канада поверне Німеччині турбіну для "Північного потоку".

11 липня Україна викликала представника Канади через передачу турбіни для "Північного потоку".

Згодом, прем’єр-міністр Канади сказав, що рішення про надання винятку із санкцій та повернення російського трубопроводу Німеччині є "дуже складним".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb