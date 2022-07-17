Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".

"В Великій Британії є вічні інтереси. І в інтересах Великої Британії дуже важливо, щоб Україна перемогла в російсько-українській війні. Тому, хто б не був премʼєр-міністром, політика підтримки України, яку вів Борис Джонсон, буде продовжуватись. Велика Британія буде забезпечувати зброєю Україну, щоб ми перемогли Росію на полі бою та буде продовжувати санкційний тиск на Російську Федерацію", - пояснила Гопко.

Екснардепка наголосила, що Велика Британія займає дуже жорстку позицію щодо Росії на всіх міжнародних майданчиках.

"Велика Британія в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних майданчиках займає дуже жорстку позицію щодо Росії. Під час саміту НАТО в Мадриді міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс чітко заявила про те, що спочатку Україна військово перемагає Росію, а потім вже розпочнуться будь-які переговори з Російською Федерацією. Тому ілюзій щодо Росії вже не існує", - додала вона.