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Головна війна з Росією Наступний премʼєр-міністр Великої Британії буде продовжувати політику підтримки України, - екснардепка Гопко
Ексклюзив

Наступний премʼєр-міністр Великої Британії буде продовжувати політику підтримки України, - екснардепка Гопко

17 липня, 2022 неділя
22:01
війна з Росією Велика Британія

Екснардепка Ганна Гопко переконана, що наступний премʼєр-міністр Великої Британії буде продовжувати політику підтримку України до повної поразки Росії

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".

"В Великій Британії є вічні інтереси. І в інтересах Великої Британії дуже важливо, щоб Україна перемогла в російсько-українській війні. Тому, хто б не був премʼєр-міністром, політика підтримки України, яку вів Борис Джонсон, буде продовжуватись. Велика Британія буде забезпечувати зброєю Україну, щоб ми перемогли Росію на полі бою та буде продовжувати санкційний тиск на Російську Федерацію", - пояснила Гопко.

Екснардепка наголосила, що Велика Британія займає дуже жорстку позицію щодо Росії на всіх міжнародних майданчиках.

"Велика Британія в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних майданчиках займає дуже жорстку позицію щодо Росії. Під час саміту НАТО в Мадриді міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс чітко заявила про те, що спочатку Україна військово перемагає Росію, а потім вже розпочнуться будь-які переговори з Російською Федерацією. Тому ілюзій щодо Росії вже не існує", - додала вона.

  • У Британії тривають внутрішньопартійні вибори консерваторів для заміни Бориса Джонсона, який пішов у відставку 4 липня.

  • До боротьби за посаду зголосились 11 кандидатів, серед яких останньою доєдналась глава МЗС Ліз Трасс. Згідно з даними букмекерів, колишній глава мінфіну Ріші Сунак лідирує після того, як оголосив про свою кандидатуру, і залишається у лідерах донині.

  • 14 липня  у Великій Британії завершився другий тур виборів глави уряду

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підтримка України
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