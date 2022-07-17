Наступний премʼєр-міністр Великої Британії буде продовжувати політику підтримки України, - екснардепка Гопко
Екснардепка Ганна Гопко переконана, що наступний премʼєр-міністр Великої Британії буде продовжувати політику підтримку України до повної поразки Росії
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".
"В Великій Британії є вічні інтереси. І в інтересах Великої Британії дуже важливо, щоб Україна перемогла в російсько-українській війні. Тому, хто б не був премʼєр-міністром, політика підтримки України, яку вів Борис Джонсон, буде продовжуватись. Велика Британія буде забезпечувати зброєю Україну, щоб ми перемогли Росію на полі бою та буде продовжувати санкційний тиск на Російську Федерацію", - пояснила Гопко.
Екснардепка наголосила, що Велика Британія займає дуже жорстку позицію щодо Росії на всіх міжнародних майданчиках.
"Велика Британія в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних майданчиках займає дуже жорстку позицію щодо Росії. Під час саміту НАТО в Мадриді міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс чітко заявила про те, що спочатку Україна військово перемагає Росію, а потім вже розпочнуться будь-які переговори з Російською Федерацією. Тому ілюзій щодо Росії вже не існує", - додала вона.
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