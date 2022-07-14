Про це повідомляє BBC.

Перше місце в другому турі виборів знову зайняв ексміністр фінансів Ріші Сунак зі 101 голосом. Друге і третє місце посіли колишня глава Міноборони Пенні Мордонт і чинна очільниця зовнішньополітичного відомства Ліз трас, вони набрали 83 і 64 голоси відповідно.

Замикають список тих, хто пройшов у наступний тур виборів, міністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох (49 голосів) і член парламенту Британії Том Тугендат (37 голосів).

13 липня до другого туру в боротьбі за крісло Джонсона пройшли 6 претендентів.

У Британії тривають внутрішньопартійні вибори консерваторів для заміни Бориса Джонсона, який пішов у відставку 4 липня.

До боротьби за посаду зголосились 11 кандидатів, серед яких останньою доєдналась глава МЗС Ліз Трасс. Згідно з даними букмекерів, колишній глава мінфіну Ріші Сунак лідирує після того, як оголосив про свою кандидатуру, і залишається у лідерах донині.

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