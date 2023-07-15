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Наступний саміт НАТО буде переможним для України, - Данілов

15 липня, 2023 субота
10:50
Суспільство Секретар РНБО Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що наступний саміт НАТО, який відбуватиметься у 2024 році в США, буде максимально переможним для України

Про це він сказав у інтерв'ю Українському радіо.

"Я впевнений, що наступний саміт, що відбуватиметься в наступному році в США, буде максимально переможним", - сказав Данілов.

Крім цього, він заявив, що Україна докладе максимум зусиль: "Ми докладемо до цього максимум зусиль, але це спільна робота всього нашого суспільства. Це не завдання тільки якогось окремого міністра, це наше спільне завдання. Це велика робота, яку не треба боятися, тому що в світі немає нічого неможливого".

Також Данілов наголосив, що перебуваючи у стані війни, Україна не може стати членом Альянсу.

Він наголосив, що українцям варто набратися терпіння, треба робити своє "домашнє завдання" для того, щоб всі без виключно сектори, які мають відношення до критеріїв членства НАТО, були виконані на відмінно.

"Якщо ж ми не будемо членами Альянсу, то рано чи пізно імперські амбіції, незалежно від того, хто там на Росії буде правити, можуть повернутися, і росіяни так само можуть повернутися до гарячої фази відносин з будь-яким сусідом, тим паче з нами", - додав секретар.

Що відомо про саміт НАТО та вступ України до Альянсу

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів країн НАТО. Засідання пройшли на рівні лідерів країн та урядів. Уперше саміт приймала Литва. Заходи відбувалися у конгрес-центрі LITEXPO. Безпеку під час заходів забезпечували тисячі військовослужбовців, небо захищали комплекси ППО Patriot і NASAMS.

У зустрічах взяли участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково були запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса прибули понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті взяв участь український президент Володимир Зеленський.

11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників. 

Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.  

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня. Він вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку.

Пізніше він також повідомив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу, також невідомо, хто їх має сформулювати.

Володимир Зеленський прокоментував результати саміту НАТО, та заявив, що якби Україна отримала запрошення до Альянсу, то вони "були б ідеальні".

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі країни.

Детальніше про події саміту НАТО дивіться у текстовому онлайні Еспресо.

Світ
Україна
НАТО
Олексій Данілов
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