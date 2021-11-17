Наступний суперник розповів, на яку проблему Ломаченка йому "відкрив очі" Лопес

Про це він заявив у інтерв'ю каналу Гарета Девіса в YouTube.

За словами колишнього чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) в легкій вазі (IBF) він зробив належні висновки з перемоги американця Теофімо Лопеса над Василем Ломаченком у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу та скористається недоліками українця.

"Я побачив, що Лопес чинив тиск на Ломаченка, не дозволяв йому підготувати те, що він хотів зробити. Це один із тих моментів, якими я маю скористатися. Я діятиму грамотно, не поспішатиму та виконуватиму установки мого кута. Я знаю, що якщо все піде, як треба, то однозначно переможу в цьому бою", - сказав Коммі.

Бій між українським та ганським боксерами відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку.

У 2019 році у Коммі титул IBF відібрав Лопес. У жовтні 2020 американець також завдав поразки Ломаченку у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.



Нагадаємо, 10 листопада британський боксер Джош Тейлор заявив, що Теофімо Лопес боїться битися з Василем Ломаченком, який у першому поєдинку програв через травму.

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