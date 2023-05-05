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Аналітика

Вугледар - одна із хороших точок для початку руху ЗСУ на узбережжя Азовського моря. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
5 травня, 2023 п'ятниця
22:12
Колонка Згурця Сергій Згурець

Вугледар є вкрай важливою точкою для України, особливо для початку перерізання російського угрупування і руху на узбережжя Азовського моря. Ця ділянка особливо цікавить українську сторону з точки зору перспектив, а ворогів - з точки зору втечі від небезпеки

Атака на Київ російською "гіперзвуковою" ракетою Х-47 "Кинджал" 4 травня 

Компанія Defense Express підготувала цю інформацію, опираючись на відриті джерела та наш аналіз і зробила припущення аналізу тих фотознімків. Ми стартували від повідомлення КМВА про те, що 4 травня о 6 годині ранку було ймовірне використання балістичних ракет, які були збиті. Через кілька годин з'явилася інформація від Національної поліції про те, що вони показали певні уламки. Перед тим було повідомлення від Повітряних сил, що Україна отримала комплекси, які спроможні боротися з балістичними цілями. І коли ми отримали інформацію зі знімків, то зробили висновок про велику ймовірність, що це були балістичні ракети типу "Кинджал". Журналісти Defense Express, як на мене, не порушили жодних канонів, пов'язаних з підготовкою такої інформації. 

Атака безпілотників на Кремль 3 травня

Коментуючи ситуацію щодо вибуху безпілотного комплексу над Кремлем, я не виключаю, що це робота або українсько-російських партизанів, або умовно кажучи, еліт, які зараз якимось чином намагаються створити умови, щоб скасувати паради в містах по російській столиці й створити певну екзальтацію аби "готуватися до війни з НАТО в повному масштабі". Думаю, що події цього тижня є дійсно епохальними, і все-таки сподіваюся, що рано чи пізно ми все-таки дізнаємося, хто стояв за цими ударними дронами, які вибухали над Кремлем.

Також, на мою думку, якщо ми подивимося, коли саме опубліковане це відео, як воно зняте по-кіношному, з гарними ракурсами, з гарним освітленням, то незрозуміло, що ті двоє людей робили на даху. Щодо відео, яке опублікував фінансист "ПВК Вагнера" Євген Пригожин: я вважаю, він розумів всі ці нюанси та, думаю, використав момент, аби показати, що він трохи відсторонений від цих "розборок". Тому що займається "великою державною справою" й намагається отримати Бахмут попри те, що там злочинці гинуть один за одним. 

Ситуація у Бахмуті та навколо міста

Пригожин говорить: якщо не буде постачання боєприпасів, то російська армія 10 числа вийде з Бахмуту. Я думаю, що нікуди вони не вийдуть, бо будуть знищені або з українського боку, або з російського, але сьогодні заступниця міністра оборони сказала, що насправді ворог під завісою цих інформаційних заяв Пригожина навпаки намагається накопичити певну силу, аби все-таки протиснути оборону Бахмута до 9 травня. Проте, ми розуміємо, що ворогу це не вдасться, тому що наші ЗСУ налаштовані на те, щоб дати повну відсіч, яка вже триває 10 місяців.

Зараз бойові дії тривають у тих же ділянках, де було й раніше. Ворог намагається просунутися до району висоток, намагається перейти лінію оборони, яка йде в районі Чайковського і Корсунського, де тривають бої. І власне тримаються фланги, де наша артилерія унеможливлює бажання противника якимось чином перетнути лінії сполучення, які забезпечують Бахмут. Наша артилерія працює, дороги підсохли, можна використовувати не лише траси Іванівське, Бахмут, Бахмут-Хромове, але й інші дороги, які зараз постачають ділянку, яка тримається нашими військовими.

Думаю, що і до 9 травня нічого не зміниться — це принципове питання для української сторони. Динаміка виглядає так: сили, які скеровуються на підтримку Бахмута, достатньо ефективно справляються з тими ворожими силами, які підтягуються на цю ділянку фронту. Ворог намагається протиснутися, кидає штурмові загони та використовує вогнеметні системи й авіацію, а також плануючі бомби, руйнуючи будинки. 

Питання щодо евакуації з Авдіївки

Евакуація з Авдіївки — питання, яке не раз порушувалося. Там є частина мешканців, яка не хоче цього робити, там навіть з дітьми залишаються під ударами, що викликає купу питань. Можливо ця евакуація скерована на те, щоб обмежити витік певної інформації до російської сторони й так само згадаємо, що подібні заходи ухвалені й в Херсоні. Не евакуація, а закриття міста на три доби, де будуть проводитися певні дії, пов'язані з посиленням безпеки й унеможливленням витоку інформації. Такі нові нюанси скеровані насамперед на успішне виконання дій нашими ЗСУ. 

Також впродовж тижня був помічений рух противника в сторону Авдіївки, Маріїнки та Вугледару. Тобто Авдіївка і Маріїнка були більш динамічними, але просування противника там не було. Щодо Авдіївки, там дійсно були атаки в зоні Красногорівки, Сєверного, але динаміка так само не змінилася, українські підрозділи утримують цю ділянку фронту і думаю, що надій у противника на пересування дуже мало. І ситуація у Вугледарі: там були дані та зокрема говорилося про те, що українські підрозділи робили певні контрнаступальні дії й було багато таких історій і в російських каналах. Вугледар для України вкрай важливий, тому що це одна із хороших точок для старту перерізання російського угрупування і руху на узбережжя Азовського моря. Вугледар особливо цікавить українську сторону з точки зору перспектив і ворогів, які хочуть від такої небезпеки якимось чином убезпечитися. 

Контрнаступ Збройних сил України

Щодо вибухів у різних тимчасово окупованих містах цього тижня — українська сторона максимально послаблює можливості противника підтримувати свої війська паливом і боєприпасами.

Подивимося на ці вибухи: Новошахтинськ, Ільськ, Тамань, Феодосія - ці удари так чи інакше були скеровані на паливні хаби. Це ускладнить забезпечення угруповань, які будуть рухатися по цих ділянках. Так само вражалися і склади боєприпасів - це пов'язано з підготовчими діями. В перспективі така динаміка має зростати й до цього буде додаватися робота артилерії по вогневих засобах противника, по командних пунктах і по складах боєприпасів. На мою думку, це буде зроблено одночасно на декількох ділянках, щоб ворог не міг визначити напрями основного удару і робитися так, щоб у нас завжди був маневр з точки зору обирання того напрямку, який на той момент буде найбільш перспективним.

Передача винищувачів F-16

Я думаю, що тут питання про F-16 є дійсно політичним питанням, воно і на рівні США неодноразово підіймається, хоча американські генерали говорили, що це 8-мий пріоритет, який сьогодні потрібно задовольнити, аби Україна могла успішно провести контрнаступ.

Проте, варто зазначити, що ця логіка українську сторону не влаштовує, і тому і президент та інші посадові особи порушують питання, що передача F-16 є необхідною для того, аби посилити можливості української армії. Але, контрнаступ, як сказав Зеленський, буде починатися не очікуючи на F-16 і треба шукати інші варіанти, які допоможуть нашим військам на полі бою.

Думаю, що питання F-16 внутрішньо для всіх країн Альянсу, з точки зору підтримки України, вирішене. Але оцей перший чи останній політичний крок, з точки зору передачі, затягується. Якби це рішення було ухвалене набагато раніше, то уже сьогодні б наші війська прикривалися б авіацією, в основі якої були б F-16 і далекобійні засоби ураження, які є основними для цих літаків. 

Чи може армія дронів замінити F-16 на певному етапі війни

Це занадто оптимістичне припущення, бо оці дрони мають дальність від 3 до 5 км, іноді більше, але ми розуміємо, що нам треба вражати противника щонайменше на 80-100 км і тут, на жаль, ці повітряні дрони нам не допоможуть, але вони можуть виконати свою функцію та забезпечити паніку на першій лінії оборони противника, щоб ворог тікав під натиском цих дронів. Я думаю, що це гарне рішення, яке підтримується Міністерством цифрової трансформації, яке є новим сегментом зброї, що активно постачається до ЗСУ.

Прогнози на наступний тиждень

Думаю, що наступний тиждень буде непростим, тому що ворог буде пробувати завдавати ракетні удари й до 9 травня і, можливо, на 9 травня, щоб в "орків" були підстави для злодійського святкування. Я думаю, що ППО буде працювати достатньо ефективно, ми розуміємо всі ці ризики й той потенціал, який є у ЗСУ і в Повітряних сил. Тиждень буде складний, але надійно захищений ППО.

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