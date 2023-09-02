Наступного тижня може оновитися керівництво Антимонопольного комітету та Фонду держмайна, - нардеп
За даними народного депутата Ярослава Железняка, невдовзі ймовірне оновлення керівництва Антимонопольного комітету України та Фонду державного майна: кадрові зміни можуть відбутися уже наступного тижня
Про це Железняк написав у telegram.
За його інформацією, наступного пленарного тижня Верховної Ради відбудеться кілька кадрових змін. Зокрема, Ольга Піщанська залишить посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ). Натомість її призначать очільницею Фонду держмайна. Це станеться у випадку переведення чинного голови Фонду Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.
Керівником АМКУ, своєю чергою, стане Павло Кириленко - нинішній очільник Донецької ВЦА. Железняк не повідомляє, хто стане його ймовірним наступником на посаді.
"А ще це ж нова сесія починається…закінчується дія вилучення депутата Гео Лероса з зали", - додав Железняк.
Позафракційного народного депутата Гео Лероса ВР відсторонила від участі в пленарних засіданнях у лютому. У травні він виграв суд проти ВР щодо цього рішення і повідомив, що невдовзі повернеться на пленарні засідання.
- 31 серпня нардеп Ярослав Железняк проінформував, що міністр оборони Олексій Резніков залишить посаду і стане послом у Великій Британії. Його місце може зайняти голова Фонду державного майна Рустем Умєров.
- Крім того, наступного тижня Верховна Рада може оголосити про обрання нової очільниці Міністерства культури та інформаційної політики України. Потенційною кандидаткою на цю посаду є Юлія Федів.
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