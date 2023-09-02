Наступного тижня може оновитися керівництво Антимонопольного комітету та Фонду держмайна, - нардеп

Про це Железняк написав у telegram.

За його інформацією, наступного пленарного тижня Верховної Ради відбудеться кілька кадрових змін. Зокрема, Ольга Піщанська залишить посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ). Натомість її призначать очільницею Фонду держмайна. Це станеться у випадку переведення чинного голови Фонду Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.

Керівником АМКУ, своєю чергою, стане Павло Кириленко - нинішній очільник Донецької ВЦА. Железняк не повідомляє, хто стане його ймовірним наступником на посаді.

"А ще це ж нова сесія починається…закінчується дія вилучення депутата Гео Лероса з зали", - додав Железняк.

Позафракційного народного депутата Гео Лероса ВР відсторонила від участі в пленарних засіданнях у лютому. У травні він виграв суд проти ВР щодо цього рішення і повідомив, що невдовзі повернеться на пленарні засідання.