Нардеп Лерос виграв суд проти ВР щодо відсторонення його від відвідування пленарних засідань
Народний депутат України Гео Лерос виграв суд проти Верховної Ради у справі щодо відсторонення його від відвідування пленарних засідань
Про це він повідомив у Facebook.
"Сьогодні я виграв суд у Верховної Ради щодо мого незаконного відсторонення від відвідування пленарних засідань на рік, за питання до голови СБУ: "Коли агент Кремля Єрмак сяде за державну зраду?" - написав нардеп.
"Хай буде соромно всім, хто голосував за моє незаконне відсторонення. Скоро побачимось на роботі!" - додав він.
- Лероса відсторонили від засідань у лютому 2022 року.
- 4 листопада 2021 року народний депутат Гео Лерос із трибуни Верховної Ради показав президентові Володимиру Зеленському середній палець і назвав головним зрадником України. 11 листопада того ж року йому вручили за це підозру.
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