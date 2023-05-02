Про це він повідомив у Facebook.

"Сьогодні я виграв суд у Верховної Ради щодо мого незаконного відсторонення від відвідування пленарних засідань на рік, за питання до голови СБУ: "Коли агент Кремля Єрмак сяде за державну зраду?" - написав нардеп.

"Хай буде соромно всім, хто голосував за моє незаконне відсторонення. Скоро побачимось на роботі!" - додав він.