Нардепа Лероса відсторонили від засідань Ради, він вважає це помстою за критику Єрмака
Рада прийняла рішення відсторонити позафракційного народного депутата Гео Лероса від участі в пленарних засіданнях, сам він стверджує, що це через висловлювання у бік глави ОП Єрмака
Про це нардеп написав у facebook.
"Сьогодні Верховна Рада відсторонила мене до кінця року від засідань Верховної Ради, через те, що я посмів відвертого агента Кремля Андрія Єрмака назвати "фсбшною гнидою" в його присутності та присутності "найвеличнішого імператора", - коментує Лерос.
Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що за відсторонення проголосували партії "Слуга народу", ОПЗЖ, "Довіра", "За майбутнє", "Відновлення України" та "Батьківщина".
Він також зазначив, що позбавляти депутата можливості працювати на його думку неправильно.
"Ще раз, у чому ідея цієї заборони. У нас у Раді засідання не закривалось із 24 лютого 2022-го року. Під час дії воєнного стану засідання Ради не закривається. Тобто Лероса відсторонили від участі в роботі Верховної Ради до кінця війни", - пише Гончаренко.
- Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос в суботу, 29 березня 2020 року, виклав у вільний доступ відео, на яких нібито брат голови ОП Андрія Єрмака - Денис Єрмак - обговорює питання призначення на різні державні посади.
- Андрій Єрмак 29 березня заявив, що подає заяви до СБУ та ДБР через відео, розповсюджене народним депутатом від "Слуги народу" Гео Леросом.
- 4 листопада 2021 року народний депутат Гео Лерос з трибуни Верховної Ради показав президенту Володимиру Зеленському середній палець і назвав головним зрадником в Україні. 11 листопада йому вручили за це підозру.
- 12 листопада 2021 року Леросу вручили підозру через "плівки Єрмака".
- 10 січня 2022 року слідчі Державного бюро розслідувань скерували до суду обвинувальний акт проти народного депутата Гео Лероса, який обвинувачується у вчиненні хуліганства та умисному невиконанні рішення суду.
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