Про це нардеп написав у facebook.

"Сьогодні Верховна Рада відсторонила мене до кінця року від засідань Верховної Ради, через те, що я посмів відвертого агента Кремля Андрія Єрмака назвати "фсбшною гнидою" в його присутності та присутності "найвеличнішого імператора", - коментує Лерос.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що за відсторонення проголосували партії "Слуга народу", ОПЗЖ, "Довіра", "За майбутнє", "Відновлення України" та "Батьківщина".

Він також зазначив, що позбавляти депутата можливості працювати на його думку неправильно.

"Ще раз, у чому ідея цієї заборони. У нас у Раді засідання не закривалось із 24 лютого 2022-го року. Під час дії воєнного стану засідання Ради не закривається. Тобто Лероса відсторонили від участі в роботі Верховної Ради до кінця війни", - пише Гончаренко.