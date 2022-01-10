ДБР скерувало до суду справу проти нардепа Лероса

Про це повідомила пресслужба бюро.



Там нагадали, що 6 грудня слідчі завершили досудове розслідування щодо Лероса.

Вони встановили, що 4 листопада Лерос, виступаючи у Верховній Раді, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави.

У іншому епізоді слідчі встановили, що 11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд визнав недостовірною інформацію, поширену депутатом 29 березня 2020 року. Постановою суду Лероса зобов’язано спростувати поширену ним інформацію.

"Народний депутат України умисно не виконав рішення суду, хоча був належним чином з ним ознайомленим та мав для цього реальні можливості", - йдеться у повідомленні

Кваліфіковано кримінальні правопорушення як "грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства" та "невиконання судового рішення".

Леросу загрожує штраф від п’ятисот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос в суботу, 29 березня 2020 року, виклав у вільний доступ відео, на яких нібито брат голови ОП Андрія Єрмака - Денис Єрмак - обговорює питання призначення на різні державні посади.

Андрій Єрмак 29 березня заявив, що подає заяви до СБУ та ДБР через відео, розповсюджене народним депутатом від "Слуги народу" Гео Леросом.

4 листопада 2021 року народний депутат Гео Лерос з трибуни Верховної Ради показав президенту Володимиру Зеленському середній палець і назвав головним зрадником в Україні. 11 листопада йому вручили за це підозру.

12 листопада 2021 року Леросу вручили підозру через "плівки Єрмака".