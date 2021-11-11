Леросу вручили підозру через непристойний жест у Раді
ДБР та ГПУ прийшли до нардепа Гео Лероса для вручення підозри через те, що він показав середній палець президенту Зеленському
Про це повідомили Лєрос у Facebook та пресслужба ДБР.
"Мені вручають підозру", - написав він.
Лерос зазначив, що чекав на свого адвоката.
"Прямо зараз мені у дворі будинку, де я проживаю, вручають підозру. Є ДБР та ГПУ. Поки що мені невідомо за що саме. Справ на мене сфабрикували багато, це нікому не секрет. "Інша думка" в державі Зеленського стає небезпечною для життя в свободи. Трансформація Зеленського в Лукашенко відбувається дуже швидко", - наголосив він.
- Нагадаємо, 4 листопада 2021 року народний депутат Гео Лерос з трибуни Верховної Ради показав президенту Володимиру Зеленському середній палець і назвав головним зрадником в Україні.
- 10 листопада Комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Гео Лероса від п’яти засідань Ради через непристойний жест президенту Володимиру Зеленському.
- У середу, 10 листопада, нардеп заявив, що знайшов під своїм автомобілем трекер для відстеження місцезнаходження.
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