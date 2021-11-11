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Головна Суспільство Леросу вручили підозру через непристойний жест у Раді
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Леросу вручили підозру через непристойний жест у Раді

11 листопада, 2021 четвер
12:05
Суспільство Гео Лерос

ДБР та ГПУ прийшли до нардепа Гео Лероса для вручення підозри через те, що він показав середній палець президенту Зеленському

Про це повідомили Лєрос у Facebook та пресслужба ДБР.

"Мені вручають підозру", - написав він.

 

Лерос зазначив, що чекав на свого адвоката.

"Прямо зараз мені у дворі будинку, де я проживаю, вручають підозру. Є ДБР та ГПУ. Поки що мені невідомо за що саме. Справ на мене сфабрикували багато, це нікому не секрет. "Інша думка" в державі Зеленського стає небезпечною для життя в свободи. Трансформація Зеленського в Лукашенко відбувається дуже швидко", - наголосив він.

 



Нардеп заявив, що Зеленський намагається його показово покарати перед всіма "для того, щоб ніхто далі не перечив".
 


Згодом Лерос повідомив, що підозра стосується того, що нещодавно із трибуни парламенту він показав середній палець президенту Зеленському.

"ДБР з ГПУ хочуть посадити мене за показаний "середній палець", - написав він.

 



Згодом, у ДБР підтвердили, що 11 листопада 2021 року за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора вручили письмове повідомлення про підозру народному депутату України за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України.

"Слідчі ДБР у межах розслідування кримінального провадження встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець виступаючи з парламентської трибуни образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення мікрофону за рішенням головуючого. Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення", - йдеться в повідомленні.

ДБР вбачає у діях депутата "створення власного медійного та політичного образу, підвищення власної медійної впізнаваності, привернення уваги засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи".

Так, Лероса підозрюють у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.

Санкція статті передбачає покарання у вигляд штрафу до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Пізніше, Лерос зауважив, що буде наполягати на слідчому експерименті: зібрати Верховну Раду та президента, "щоб знову повторити жест".

"А взагалі, оцініть наскільки ці дії є абсурдними, що навіть генеральний прокурор відмовився це підписувати. На це свавілля погодився лише її заступник, який намагається вислужитися перед Зеленським та Єрмаком",- додав він.

  • Нагадаємо, 4 листопада 2021 року народний депутат Гео Лерос з трибуни Верховної Ради показав президенту Володимиру Зеленському середній палець і назвав головним зрадником в Україні. 
  • 10 листопада Комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Гео Лероса від п’яти засідань Ради через непристойний жест президенту Володимиру Зеленському.
  • У середу, 10 листопада, нардеп заявив, що знайшов під своїм автомобілем трекер для відстеження місцезнаходження.


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Кримінал
скандал
Володимир Зеленський
підозра
ДБР
Гео Лерос
ОГПУ
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