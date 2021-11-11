Леросу вручили підозру через непристойний жест у Раді

Згодом, у ДБР підтвердили , що 11 листопада 2021 року за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора вручили письмове повідомлення про підозру народному депутату України за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України.

"Слідчі ДБР у межах розслідування кримінального провадження встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець виступаючи з парламентської трибуни образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення мікрофону за рішенням головуючого. Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення", - йдеться в повідомленні.

ДБР вбачає у діях депутата "створення власного медійного та політичного образу, підвищення власної медійної впізнаваності, привернення уваги засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи".

Так, Лероса підозрюють у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.

Санкція статті передбачає покарання у вигляд штрафу до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Пізніше, Лерос зауважив, що буде наполягати на слідчому експерименті: зібрати Верховну Раду та президента, "щоб знову повторити жест".

"А взагалі, оцініть наскільки ці дії є абсурдними, що навіть генеральний прокурор відмовився це підписувати. На це свавілля погодився лише її заступник, який намагається вислужитися перед Зеленським та Єрмаком",- додав він.