Показав середній палець Зеленському: Лероса можуть відсторонити від п'яти засідань Ради
Комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Гео Лероса від засідань через непристойний жест президенту Володимиру Зеленському
Про це повідомив голова підкомітету з питань регламенту Верховної Ради України Павло Фролов.
"Регламентний комітет одноголосно рекомендував Верховній Раді позбавити Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях за нецензурні жести у парламенті", - написав він у Telegram.
За словами Фролова, за таку пропозицію, згідно з Регламентом, голосуватимуть у парламенті без обговорення.
- Нагадаємо, 4 листопада 2021 року народний депутат Гео Лерос з трибуни Верховної Ради показав президенту Володимиру Зеленському середній палець і назвав головним зрадником в Україні.
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