Показав середній палець Зеленському: Лероса можуть відсторонити від п'яти засідань Ради

Про це повідомив голова підкомітету з питань регламенту Верховної Ради України Павло Фролов.



"Регламентний комітет одноголосно рекомендував Верховній Раді позбавити Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях за нецензурні жести у парламенті", - написав він у Telegram.



За словами Фролова, за таку пропозицію, згідно з Регламентом, голосуватимуть у парламенті без обговорення.

Нагадаємо, 4 листопада 2021 року народний депутат Гео Лерос з трибуни Верховної Ради показав президенту Володимиру Зеленському середній палець і назвав головним зрадником в Україні.

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