Нардепу Леросу вручили підозру через "плівки Єрмака"

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



"Щойно мені вручили ще одну підозру та клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який буде розглянуто сьогодні о 17:00 у Печерському суді! Увага, за те, що не спростував пост про Дениса Єрмака! При чому, моя апеляція прийнята в касації! Більш того, слідчими не було доведено, що я не виконав рішення суду!", - написав він.



Лерос зазначив, що мова йде про його допис, що брат голови Офісу президента Денис Єрмак нібито "продає державні посади".





Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос в суботу, 29 березня 2020 року, виклав у вільний доступ відео, на яких нібито брат голови ОП Андрія Єрмака - Денис Єрмак - обговорює питання призначення на різні державні посади.

Андрій Єрмак 29 березня заявив, що подає заяви до СБУ та ДБР через відео, розповсюджене народним депутатом від "Слуги народу" Гео Леросом.

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив нові відео розмов.

Згодом, Денис Єрмак спростував інформацію про те, що обговорював з ким-небудь призначення на державні посади.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb