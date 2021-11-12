Нардепу Леросу вручили підозру через "плівки Єрмака"
Нардепу Гео Леросу вручили підозру та клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту через те, що він не спростував пост про "плівки Єрмака"
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Щойно мені вручили ще одну підозру та клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який буде розглянуто сьогодні о 17:00 у Печерському суді! Увага, за те, що не спростував пост про Дениса Єрмака! При чому, моя апеляція прийнята в касації! Більш того, слідчими не було доведено, що я не виконав рішення суду!", - написав він.
Лерос зазначив, що мова йде про його допис, що брат голови Офісу президента Денис Єрмак нібито "продає державні посади".
- Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос в суботу, 29 березня 2020 року, виклав у вільний доступ відео, на яких нібито брат голови ОП Андрія Єрмака - Денис Єрмак - обговорює питання призначення на різні державні посади.
- Андрій Єрмак 29 березня заявив, що подає заяви до СБУ та ДБР через відео, розповсюджене народним депутатом від "Слуги народу" Гео Леросом.
- Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив нові відео розмов.
- Згодом, Денис Єрмак спростував інформацію про те, що обговорював з ким-небудь призначення на державні посади.
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