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Нардепу Леросу вручили підозру через "плівки Єрмака"

12 листопада, 2021 п'ятниця
14:50
Суспільство Гео Лерос

Нардепу Гео Леросу вручили підозру та клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту через те, що він не спростував пост про "плівки Єрмака"

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно мені вручили ще одну підозру та клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який буде розглянуто сьогодні о 17:00 у Печерському суді! Увага, за те, що не спростував пост про Дениса Єрмака! При чому, моя апеляція прийнята в касації! Більш того, слідчими не було доведено, що я не виконав рішення суду!", - написав він.

Лерос зазначив, що мова йде про його допис, що брат голови Офісу президента Денис Єрмак нібито "продає  державні посади".

 

  • Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос в суботу, 29 березня 2020 року, виклав у вільний доступ відео, на яких нібито брат голови ОП Андрія Єрмака - Денис Єрмак - обговорює питання призначення на різні державні посади.
  • Андрій Єрмак 29 березня заявив, що подає заяви до СБУ та ДБР через відео, розповсюджене народним депутатом від "Слуги народу" Гео Леросом.
  • Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив нові відео розмов.
  • Згодом, Денис Єрмак спростував інформацію про те, що обговорював з ким-небудь призначення на державні посади.

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суд
нардеп
підозра
Андрій Єрмак
Гео Лерос
плівки
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