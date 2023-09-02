У Раді найближчим часом призначать нову голову Мінкульту

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, новою міністеркою культури та інформаційної політики України буде Юлія Федів, колишня директорка Українського культурного фонду (УКФ).

Голосування за кандидатуру Федів може відбутися на одному з найближчих пленарних засідань Верховної Ради наступного тижня.

Железняк додав, якщо на посаду голови Мінкульту призначать Федів, то уряд буде з найбільшою кількістю жінок в історії України.

"Гарна кандидатура", - підсумував нардеп.

Довідково: Юлія Федів - культурна та медіаменеджерка, громадська діячка. У період з 2018 до 2021 року очолювала Український культурний фонд. З 1 липня 2021 року до 1 червня 2022 року також обіймала посаду директора ГО "Громадське телебачення", а також співпрацювала з ЮНЕСКО.

Що цьому передувало

Від 4 червня 2020 року Міністерство культури й інформаційної політики України очолював Олександр Ткаченко.

У листопаді 2021 року він вже подавав у відставку. Причиною відставки тоді Ткаченко називав рішення Кабміну щодо виокремлення Держкіно зі складу МКІП та бюджет на культуру у 2022 році. Згодом Олександр Ткаченко зазначив, що не передумав іти у відставку.

Згодом з'явилася петиція про звільнення Ткаченка з посади міністра культури України. На початку червня вона набрала необхідних для розгляду прем'єром 25 тис. голосів. Натомість прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що немає достатньо підстав для того, аби він ініціював це звільнення.

У липні на майданчику Prozorro з’явився новий тендер, з якого стало відомо, що Мінкульт виділяє значну суму коштів на знімання комедійного серіалу Юрія Горбунова "СМТ Інгулець" під час війни. Фільмування обійдеться державі у 33 мільйони гривень. Шоумен наголосив, що це не великі гроші для 24 епізодів. Тоді суспільство відреагувало хвилею невдоволення, мовляв - не на часі.

Згодом Горбунов заявив, що відмовиться від державних 33 млн грн на зйомки серіалу "СМТ Інгулець" і наголосив, що знімальна група шукатиме інших спонсорів.

20 липня президент України Володимир Зеленський доручив голові уряду Денису Шмигалю знайти заміну міністра культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку.

Наступного дня Ткаченко подав прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни.

26 липня комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради не підтримав відставку міністра культури Олександра Ткаченка.

Незабаром, 27 липня, Верховна Рада схвалила відставку Ткаченка з посади очільника МКІП. А вже 28 липня Кабінет Міністрів України на своєму засіданні призначив Ростислава Карандєєва т.в.о. міністра культури.