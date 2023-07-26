Комітет ВР не підтримав відставку Ткаченка з посади міністра, - Княжицький
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради не підтримав відставку міністра культури Олександра Ткаченка
Про це повідомляє народний депутат Микола Княжицький.
"Щойно Комітет з питань гуманітарної політики не підтримав відставку міністра Олександра Ткаченка. Я голосував за відставку, як і мої колеги Вʼятрович, Федина і Лєрос. Інші члени комітету були проти", - йдеться у повідомленні.
Також цю інформацію підтвердили й в самому комітеті: "Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Питання про відставку Міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі Верховна Рада України".
- Нагадаємо, 20 липня під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський доручив голові уряду Денису Шмигалю знайти заміну міністра культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку.
- Олександр Ткаченко подав 21 липня прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни.
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