Про це повідомляє народний депутат Микола Княжицький.

"Щойно Комітет з питань гуманітарної політики не підтримав відставку міністра Олександра Ткаченка. Я голосував за відставку, як і мої колеги Вʼятрович, Федина і Лєрос. Інші члени комітету були проти", - йдеться у повідомленні.

Також цю інформацію підтвердили й в самому комітеті: "Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Питання про відставку Міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі Верховна Рада України".