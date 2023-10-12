Наступного тижня НАТО проведе масштабні навчання з ядерного стримування

Про це він сказав на засіданні Північноатлантичної Ради на рівні міністрів оборони, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Навчання пройдуть у Середземноморському регіоні. Зазначається, що хоча навчання і щорічні, цьогоріч у них буде ураховано досвід війни України з РФ. Окрім того, у тренуванні візьмуть участь Італія та Хорватія.

"Російська війна проти України є нагадуванням про важливу роль, яку ядерне озброєння НАТО відіграє у стримуванні агресії. Наступного тижня НАТО проведе щорічні ядерні навчання Steadfast Noon. Це рутинне тренування, яке відбувається кожного жовтня. Цього року таке тренування відбудеться із залученням Італії, Хорватії та над Середземним морем", - пояснив Столтенберг.