Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль у твітер.

"Наступну конференцію з питань відновлення України проведемо у Великій Британії" – написав він.

Шмигаль додав, що наступний такий захід має відбутися у 2023 році.

"URC2023 стане наступним кроком на шляху до відновлення, розпочатого в Лугано завдяки Швейцарії", - вказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, представлений у Лугано проєкт плану відновлення України після війни потребує $750 млрд інвестицій.

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