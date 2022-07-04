Наступну конференцію з відновлення України прийме Велика Британія, - прем'єр
Наступну міжнародну конференцію з відновлення України після заходу в швейцарському Лугано прийме Велика Британія
Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль у твітер.
"Наступну конференцію з питань відновлення України проведемо у Великій Британії" – написав він.
Шмигаль додав, що наступний такий захід має відбутися у 2023 році.
"URC2023 стане наступним кроком на шляху до відновлення, розпочатого в Лугано завдяки Швейцарії", - вказав прем'єр-міністр.
- Нагадаємо, представлений у Лугано проєкт плану відновлення України після війни потребує $750 млрд інвестицій.
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