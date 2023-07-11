Виступ транслював Еспресо.TV.

"НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить НАТО сильнішим", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що "ніколи й нікому не можна озиратися на Москву", а також розповів, що приїхав на саміт "з вірою у НАТО, яке не сумнівається та не озирається на агресора".

"Сьогодні я поїхав сюди з вірою у рішення, партнерів та вірою у сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора. І я хотів би, аби ця віра стала впевненістю у рішеннях, на які ми заслуговуємо і яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. Хіба це завелике бажання?", - каже глава держави.

Під час виступу президента України було піднято український прапор з Бахмуту, як знак свободи. Зеленський також назвав битву за Бахмут "однією з найбільш визначальних битв за свободу в Європі".

"Сьогодні тут, у Вільнюсі, український бойовий прапор з Бахмута. Бахмут — це одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі і саме так її будуть згадувати наші діти та онуки. Український прапор, хоч і побитий кулями, але живий, гордий та вільний, означає, що й кожен прапор буде живим, гордим та вільним", - каже президент.