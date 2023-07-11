НАТО дасть нам безпеку, а Україна зробить Альянс сильнішим, - Зеленський
Володимир Зеленський виступив під час саміту НАТО у Вільнюсі 11 липня, де наголосив, що Альянс дасть нашій країні безпеку, в той час, як Україна зробить його сильнішим
Виступ транслював Еспресо.TV.
"НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить НАТО сильнішим", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що "ніколи й нікому не можна озиратися на Москву", а також розповів, що приїхав на саміт "з вірою у НАТО, яке не сумнівається та не озирається на агресора".
"Сьогодні я поїхав сюди з вірою у рішення, партнерів та вірою у сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора. І я хотів би, аби ця віра стала впевненістю у рішеннях, на які ми заслуговуємо і яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. Хіба це завелике бажання?", - каже глава держави.
Під час виступу президента України було піднято український прапор з Бахмуту, як знак свободи. Зеленський також назвав битву за Бахмут "однією з найбільш визначальних битв за свободу в Європі".
"Сьогодні тут, у Вільнюсі, український бойовий прапор з Бахмута. Бахмут — це одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі і саме так її будуть згадувати наші діти та онуки. Український прапор, хоч і побитий кулями, але живий, гордий та вільний, означає, що й кожен прапор буде живим, гордим та вільним", - каже президент.
- 11 липня Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу". Президент наголосив, що відсутність часових рамок щодо запрошення та членства України є абсурдним.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу домовилися прибрати ПДЧ на шляху України до Альянсу. Він зауважив, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли погодяться усі союзники та будуть виконані умови".
- Країни НАТО також погодили підсумкове комюніке щодо України та заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що наша країна стане членом Альянсу. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.67Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе