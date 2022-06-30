НАТО має ігнорувати погрози Путіна щодо військової інфраструктури в Швеції і Фінляндії, - глава МЗС Британії

Про це Трасс заявила в ефірі Sky News.

"Це риторика. Ми повинні ігнорувати цю риторику, а замість цього ми можемо продовжувати підтримувати Україну зброєю, необхідною їй для перемоги у цій війні" - заявила Трасс.

За її словами, подібна риторика звучала від російського президента в минулому.

"Сьогодні ми оголосили про додатковий мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні, щоб допомогти їм витіснити Росію зі своєї території, і ми повинні зосередитися на продовженні і збереженні санкцій проти Росії, насправді ігноруючи риторику від Владіміра Путіна. Важливо те, що відбувається на місці" - додала вона.

30 червня в офісі Бориса Джонсона повідомили, що Велика Британія подвоїть свою військову підтримку Україні. Країна виділить ще 1,2 млрд доларів, щоб Україна могла перейти в контрнаступ.

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