НАТО має обмаль наземних систем ППО, акцент має бути на F-16: Згурець про ситуацію в повітряному просторі України

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Коли ми говоримо про використання російських ударних дронів, ми розуміємо тенденцію, що ворог збільшує виробництво і на власній території й отримує постачання з Ірану. Це примушує нас лише до одного висновку - зміцнювати систему ППО", - зазначив Згурець.

Аналітик додав, що зараз ми бачимо, що в пакетах американської допомоги Україна отримує різні системи ППО.

"Ми бачили, як вчора гарно працювали системи Avenger, які ракетами Stinger збивають російські крилаті ракети та можуть збивати дрони", - прокоментував він.

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Згурець вважає, що ця протидія дронам нашими Силами ППО буде продовжуватися, а щодо протидії крилатим ракетам, то тут все залежить від того, наскільки щільно буде побудована система ППО навколо українських ключових міст та важливих центрів.

"Проте слід розуміти, що в країнах НАТО вже є обмаль систем наземних для знищення ворожих цілей і зараз ставка звісно може робитися на літаки F-16, які можуть знищувати різні типи повітряних цілей", - наголосив аналітик.