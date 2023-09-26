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НАТО має обмаль наземних систем ППО, акцент має бути на F-16: Згурець про ситуацію в повітряному просторі України

26 вересня, 2023 вiвторок
09:35
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець прокоментував ситуацію в повітряному просторі України зазначивши, що НАТО має обмаль наземних систем ППО, тому акцент має бути на F-16

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Коли ми говоримо про використання російських ударних дронів, ми розуміємо тенденцію, що ворог збільшує виробництво і на власній території й отримує постачання з Ірану. Це примушує нас лише до одного висновку - зміцнювати систему ППО", - зазначив Згурець.

Аналітик додав, що зараз ми бачимо, що в пакетах американської допомоги Україна отримує різні системи ППО.

"Ми бачили, як вчора гарно працювали системи Avenger, які ракетами Stinger збивають російські крилаті ракети та можуть збивати дрони", - прокоментував він.

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Згурець вважає, що ця протидія дронам нашими Силами ППО буде продовжуватися, а щодо протидії крилатим ракетам, то тут все залежить від того, наскільки щільно буде побудована система ППО навколо українських ключових міст та важливих центрів.

"Проте слід розуміти, що в країнах НАТО вже є обмаль систем наземних для знищення ворожих цілей і зараз ставка звісно може робитися на літаки F-16, які можуть знищувати різні типи повітряних цілей", - наголосив аналітик.

  • Нагадаємо, що у ніч на 26 вересня ворог запустив "шахеди" і ракети по Україні. Дрони влучили у припортову інфраструктуру Одеської області, унаслідок чого поранено двох людей, та інфраструктурний об'єкт на Черкащині. Крім того, російська ракета атакувала Миколаїв.
Україна
Росія
зброя
Сергій Згурець
ППО
Іран
окупанти
безпілотник
F-16
ракетний удар
зброя для України
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