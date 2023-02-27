НАТО починає готувати підрозділи до ведення бойових дій, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"НАТО не вперше проводить навчання. За останні три місяці були навчання і в Румунії, поблизу українських кордонів, були авіаційні навчання країн НАТО. Наразі бомбардувальники В-52 працюють у повітряному просторі у чутливих зонах для РФ. Відбувається відлуння заяв Путіна про вихід із договору про стратегічне наступальне озброєння", - зазначив Згурець.

За його словами, країни НАТО не відкидають різних сценаріїв у розвитку ситуації.

"Дії Путіна в Україні змушують європейців більш активно готувати свої Збройні Сили та проводити навчання. Країни НАТО не виключають різних сценаріїв у розвитку ситуації та розуміють, що потрібно забезпечувати не лише розвиток своїх армій, а починати готувати свої підрозділи до ведення бойових дій. Поки що важко сказати, чи втягнуться країни НАТО до бойових дій, але не виключаю "чорних лебедів", які можуть призвести до застосування 5-ї статті НАТО", - наголосив Згурець.