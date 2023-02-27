Вашингтон, Берлін і Варшава хочуть провести спільні військові навчання у Польщі
США, Німеччина і Польща ведуть переговори щодо проведення спільних військових навчань у Польщі
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Deutsche Welle.
Він заявив, що військові маневри в країні, яка межує з Україною, були б "дуже чітким" сигналом союзникам НАТО, а також президенту РФ Володимиру Путіну. Але не повідомив деталей, зазначивши лише, що наразі розглядається можливість спільних навчань.
"Північно-атлантичний альянс сьогодні набагато сильніший і згуртованіший, ніж до 24 лютого минуло року. Для країн Східної Європи, таких як Польща, країни Балтії, Словаччина та інші, важливо бачити, що Німеччина як найважливіший європейський член альянсу і США як трансатлантичний партнер виконують свої оборонні зобов'язання", - заявив Пісторіус.
- Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у річницю повномасштабного вторгнення до України заявив про готовність дійти до Польщі, аби відсунути "загрози".
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