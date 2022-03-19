НАТО погодив механізм постачання в Україну комплексів ППО

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, інформує Еспресо.TV

"Німеччина та Нідерланди розмістять системи ППО Patriot у районі авіабази Сліач у центральній Словаччині. Сьогодні ухвалено остаточне рішення про те, що системи буде розгорнуто. Вони призначені для посилення стримування союзників і захисту території Словаччини та її жителів від будь-якої ракетної загрози. Словаччина межує з Україною. ЗРК Patriot встануть на чергування з середини квітня", - ідеться в повідомленні військового відомства Нідерландів.

Нагадаємо, днем раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на спільній пресконференції з американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що Словаччина передасть Україні свою єдину систему ППО радянського виробництва С-300, якщо отримає їй заміну.

"Я розумію, чого зараз потребує Україна. Всі ми намагаємося допомагати Україні, чим можемо. Але я міністр оборони Словаччини і маю передусім задовольняти потреби словацької оборони. Наразі в нас у Словаччині є єдина система С-300, тому я не можу її віддати, не маючи альтернативи", - прокоментував Надь розмови про те, що С-300 може бути передана зі Словаччини в Україну.

При цьому глава МЗС країни-агресора Сергєй Лавров заявив, що радянські та російські системи ПРО не можуть бути передані до третіх країн.

За його словами, передача С-300 з інших держав в Україну буде незаконною, Москва не допустить подібних дій. Він також додав, що всі вантажі, що завозяться на територію України, із західною зброєю стануть ціллю окупантів.

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