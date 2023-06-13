На таких темах акцентують міжнародні видання 13 червня:

НАТО посилає попередження Росії масштабними військово-повітряними навчаннями

У Європі стартували найбільші військово-повітряні навчання з часів холодної війни: 25 країн піднялися в повітря на винищувачах, бомбардувальниках і вантажних літаках, як зазначає The Ne York Times, демонструючи свою силу Росії. Навчання приймає Німеччина. У навчаннях беруть участь країни-члени НАТО, а також Швеція, яка прагне вступити до НАТО. Окрім того, у ролі спостерігача виступає Японія.

Такі навчання планувалися з 2018 року, але набули особливої актуальності після вторгнення в Україну, яке занепокоїло членів НАТО, що перебувають у тіні Росії, наголошують у NYT, і змусило військовий альянс переосмислити себе після багаторічного заціпеніння.

"Військово-повітряні сили – це перша реакція на кризу", – говорить командувач ВПС Німеччини генерал-лейтенант Інго Герхарц.

Як додає медіа, навчання справді мають коріння, пов'язане з російською агресією, – із незаконною анексією Кримського півострова у 2014 році. На думку експертів, США погодилися дозволити українським пілотам тренуватися на винищувачах F-16 не лише для потреб поточної війни, але й для стримування Росії на довгі роки.

Фото: gettyimages

ЗСУ звільняють нові населені пункти, проте контрнаступ може тривати тижні, або й місяці

Politico транслює заяву французького президента Макрона щодо того, що український контрнаступ може тривати тижні і навіть місяці. "Контрнаступ розпочався. Він розгортатиметься упродовж декількох тижнів і навіть місяців. Ми підтримуємо його в межах, які встановили для себе, – зазначає Макрон разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Польщі Анджеєм Дудою в Єлисейському палаці, він також додає: – Ми хочемо, щоб він був настільки переможним, наскільки це можливо, щоб ми могли розпочати період переговорів у хороших умовах".

Військові аналітики переконані, каже NYT, що знадобляться тижні або місяці, щоб оцінити успіх атак, які Україна провела минулого тижня на широкій ділянці фронту. Після тижня запеклих боїв із застосуванням піхоти, артилерії і танків на переважно сільськогосподарських територіях українські війська, нещодавно озброєні і навчені західними союзниками, відвоювали сім невеликих сіл і селищ. Прогрес вимірюється в метрах або, щонайбільше, в кілометрах, підкреслюють у виданні, а українські успіхи стосуються маленьких сіл, і поки що немає жодних ознак значного прориву в щільній мережі оборони російських окупантів.

Тим часом The Washington Post повідомляють про звільнення загалом семи населених пунктів та близько 16 км в районі Бахмута. Щодо населених пунктів – йдеться про Нескучне, Сторожеве, Благодатне та Макарівку на Донеччині, а також про Лобкове, Левадне і Новодарівку у Запорізькій області. Зосередженість на такій невеликій ділянці території підкреслює складний характер контрнаступу і ймовірність того, що перемоги, якщо вони будуть, вимірюватимуться хвилинами, вважають експерти.

Разом із тим Gazeta Wyborcza намагається проаналізувати хід контрнаступу, зокрема й те, чому Україна втрачає західні танки. Українці на Запоріжжі мають проривати лінію за лінією російських укріплень, а це вимагає накопичення достатніх сил (доктрина каже, що нападників має бути щонайменше втричі більше, ніж захисників) і часу. Саме тому наступ не такий видовищний, як можна було б очікувати від самого початку, наголошують у "Виборчій".

Видання також цитує колишнього командувача силами США в Європі Бена Годжеса, на думку якого те, що розпочалися бої, не означає, що розпочався основний український контрнаступ: "Переломний момент настане, коли українські важкі бригади підуть в бій. Коли ми побачимо сотні бронемашин, що наступають на російські позиції". Щодо втрат бойового транспорту, експерти підкреслюють, атака на супротивника, який готувався до наступу місяцями, не може обійтися без втрат техніки і людей.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Ракетна атака по житловому будинку у Кривому Розі

Смертоносний ракетний удар влучив у житловий будинок у рідному місті Зеленського, пише про атаку на Кривий Ріг The Guardian. Шестеро людей загинули і десятки отримали поранення в результаті російського ракетного удару. Видання наголошує, руйнування в рідному місті президента України є останнім кровопролиттям у війні Росії в Україні, яка триває вже 16-й місяць, коли українські війська проводять контрнаступальні операції з використанням вогневих засобів, наданих Заходом.

Медіа цитує Зеленського, який заявив, що Росія продовжує свою "війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей", і що в місті триває рятувальна операція. Та публікує кадри із місця ракетного удару.

Російські ракети націлені на Україну, поки на фронті тривають бої, акцентує CNN. Щонайменше 6 загиблих, рятувальники працюють над тих, хто опинився під завалами.

Фото: Сергій Лисак/телеграм