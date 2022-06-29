Про це повідомляє Reuters.

З відповідною заявою Шольц виступив 29 червня перед початком саміту НАТО у Мадриді.

"Добре, що країни, які зібралися тут, але й багато інших, роблять свій внесок, щоб Україна могла захистити себе – надають фінансові кошти, гуманітарну допомогу, а також зброю, яка терміново потрібна Україні", – сказав Шольц.

Він наголосив, що країни НАТО продовжать підтримувати Україну і робитимуть це інтенсивно.

"Повідомлення таке: ми будемо продовжувати це робити – і робити це інтенсивно – доти, доки це необхідно, щоб Україна могла захистити себе", – пообіцяв Шольц.

28 червня президент України Володимир Зеленський перед початком саміту Альянсу провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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