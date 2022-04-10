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НАТО розглядає варіант, щоб розгорнути постійні війська на своєму кордоні. Вся справа в РФ

10 квітня, 2022 неділя
05:50
Світ НАТО

НАТО працює над планами постійної військової присутності на своєму кордоні, щоб боротися з можливою майбутньою російською агресією

Про це повідомляє Reuters.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Альянс перебуває "на середині дуже фундаментальної трансформації", яка відображатиме "довгострокові наслідки" дій президента РФ Володимира Путіна.

"Те, що ми бачимо зараз, є новою реальністю, новою нормою для європейської безпеки. Тому зараз ми попросили наших військових командирів надати варіанти того, що ми називаємо перезавантаженням, довгостроковою адаптацією НАТО", - сказав Столтенберг. 

Рішення про перезавантаження, і можливість постійної військової присутності на кордоні, будуть прийняті на саміті НАТО, який відбудеться в Мадриді в червні.

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Росія
Володимир Путін
РФ
війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
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