НАТО розглядає варіант, щоб розгорнути постійні війська на своєму кордоні. Вся справа в РФ

Про це повідомляє Reuters.



За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Альянс перебуває "на середині дуже фундаментальної трансформації", яка відображатиме "довгострокові наслідки" дій президента РФ Володимира Путіна.



"Те, що ми бачимо зараз, є новою реальністю, новою нормою для європейської безпеки. Тому зараз ми попросили наших військових командирів надати варіанти того, що ми називаємо перезавантаженням, довгостроковою адаптацією НАТО", - сказав Столтенберг.



Рішення про перезавантаження, і можливість постійної військової присутності на кордоні, будуть прийняті на саміті НАТО, який відбудеться в Мадриді в червні.

7 квітня уряд Фінляндії заявив, що протягом кількох тижнів розгляне кроки щодо потенційного вступу до НАТО. ЗМІ повідомляють, що Фінляндія може подати заявку на вступ до альянсу ще до кінця квітня 2022 року.

Друга за величиною опозиційна партія Швеції може змінити свою позицію на користь членства в НАТО слідом за Фінляндією, що означатиме підтримку приєднання до альянсу парламентською більшістю.