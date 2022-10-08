Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Знову Путін почав ядерний шантаж, але йому дуже жорстко відповіли, починаючи від президента Байдена, а ще найдокладніше пояснили Салліван і Блінкен. Вони вже сказали своїм візаві у Москві: наслідки застосування ядерного удару по Україні будуть, за словами Саллівана, катастрофічними, а Блінкена, жахливими. А потім відставні генерали пояснили в деталях, як це буде. Вони не повторюватимуть російські злочини й не застосовуватимуть ядерну зброю. Вони просто знищать за пів години весь чорноморський флот, а якщо цього виявиться недостатньо, за кілька днів вони можуть спопелити вогнем усе угруповання російських військ, що перебуває в Україні", - наголосив Піонтковський.

За його словами, Путін і його оточення реально налякані.

"Щодня у Росії повторюються тези: "Ми ніколи про це не думали", "Це все наклепи західних політиків", "Ми в жодному разі не збираємося застосовувати ядерну зброю". Вважайте, що ядерне питання закрите. Захід, і особливо Сполучені Штати попередили Росію. І ще один прояв божевілля Путіна в тому, що він підірвав дві труби "Північного потоку", - підкреслив Піонтковський.

Постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд у п’ятницю, 7 жовтня, виступила проти пропозиції російської сторони організувати таємне голосування за резолюцію із засудженням псевдореферендумів на окупованих територіях України в Генеральній Асамблеї

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