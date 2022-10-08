Британія виступила проти таємного голосування із засудженням "референдумів" у ГА ООН, якого хотіла Росія
Постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд у п’ятницю, 7 жовтня, виступила проти пропозиції російської сторони організувати таємне голосування за резолюцію із засудженням псевдореферендумів на окупованих територіях України в Генеральній Асамблеї
Про це повідомляє видання Reuters.
Стало відомо, що у вівторок-середу Генасамблея ООН має проголосувати за проєкт резолюції, яка засуджує "незаконні так звані референдуми" і "спробу незаконної анексії" Росії. У ній також підтверджуються суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України.
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У листі до держав-членів ООН на початку цього тижня посол Росії в ООН Василь Небензя лобіював таємне голосування, стверджуючи, що через "тиск Заходу", деяким країнами може бути важко висловити свою позицію публічно.
У відповідь на це, посол Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що правила Генеральної Асамблеї чітко визначають, що таємне голосування "суперечило б прецеденту, що склався протягом десятиліть, і підірвало б практику найбільш представницького дорадчого органу у світі".
Своєю чергою Небензя запропонував винести на окреме публічне голосування Генасамблеї те, чи проводити таємне голосування за резолюцію із засудженням "референдумів".
- Нагадаємо: 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав.
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