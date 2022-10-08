Про це повідомляє видання Reuters.

Стало відомо, що у вівторок-середу Генасамблея ООН має проголосувати за проєкт резолюції, яка засуджує "незаконні так звані референдуми" і "спробу незаконної анексії" Росії. У ній також підтверджуються суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України.

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У листі до держав-членів ООН на початку цього тижня посол Росії в ООН Василь Небензя лобіював таємне голосування, стверджуючи, що через "тиск Заходу", деяким країнами може бути важко висловити свою позицію публічно.

У відповідь на це, посол Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що правила Генеральної Асамблеї чітко визначають, що таємне голосування "суперечило б прецеденту, що склався протягом десятиліть, і підірвало б практику найбільш представницького дорадчого органу у світі".

Своєю чергою Небензя запропонував винести на окреме публічне голосування Генасамблеї те, чи проводити таємне голосування за резолюцію із засудженням "референдумів".

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