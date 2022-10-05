Про це Путін розповів на зустрічі з лауреатами та фіналістами всеросійського конкурсу "Учитель року".

"Результати референдуму, про який ви сказали, відверто кажучи, навіть самого мене не лише порадували, а й здивували", - сказав російський диктатор.

Далі Путін визнав, що організатори "референдуму" намалювали потрібні цифри так що "не було жодного бажання щось підправляти, щось підчищати, або щось додавати":

"Запевняю вас, і спостерігачі в цьому переконалися, чи не було жодного бажання щось підправляти, щось підчищати, або щось додавати. Ми для себе вирішили, і я для себе вирішив – буде так, як люди захочуть. Як люди висловляться, то ми і зробимо".

І додав ще одну річ, яка не має відношення до будь-яких виборів у Росії – волевиявлення було прозорим і об'єктивним:

"Результат, звичайно, більш ніж переконливий, і він абсолютно прозорий і не підлягає жодному сумніву. Це – об'єктивні дані настрою людей".

Раніше в середу російський президент підписав конституційні "закони" про входження до складу чотирьох частково окупованих українських регіонів, завершивши формальний процес анексії. До Конституції Росії як суб'єкти РФ додаються Запорізька область, Херсонська область, Донецька та Луганська "народні республіки" (самопроголошені ДНР та ЛНР) – жодна з цих українських територій не контролюється російськими військами повністю.

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