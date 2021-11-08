Натовпи мігрантів із Білорусі: Польща закриває прикордонний пункт пропуску
Польща закриває пункт пропупуску Кузніца на кордоні з Білоруссю (пункт Брузгі на білоруському боці)
Про це повідомляє у Twitter польське прикордонне відомство.
"У зв'язку з ситуацією на польсько-білоруському кордоні з завтрашнього дня, 11 вересня, з 07:00 буде припинено прикордонний рух на автомобільному прикордонному переході в Кузниці. Мандрівникам варто йти на прикордонні переходи в Тересполі та Бобровниках", - йдеться у повідомленні.
Мігрантів супроводжували озброєні силовики у військовій формі.
Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин назвав це "найбільшою спробою силового проникнення на територію Польщі".
Заступник голови МЗС Польщі Пьотр Вавжик в ефірі Польського радіо заявив, що Польща була готова до такого нападу з боку Білорусі.
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська поклала відповідальність за цю ситуацію на сампроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка.
Раніше Польща заявила, що білоруські солдати погрожували стріляти в польських прикордонників.
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