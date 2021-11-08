Натовпи мігрантів із Білорусі: Польща закриває прикордонний пункт пропуску

Про це повідомляє у Twitter польське прикордонне відомство.



"У зв'язку з ситуацією на польсько-білоруському кордоні з завтрашнього дня, 11 вересня, з 07:00 буде припинено прикордонний рух на автомобільному прикордонному переході в Кузниці. Мандрівникам варто йти на прикордонні переходи в Тересполі та Бобровниках", - йдеться у повідомленні.

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