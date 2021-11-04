Польща заявила, що білоруські солдати погрожували стріляти в польських прикордонників
У середу, 3 листопада, на кордоні Польщі та Білорусі стався інцидент за участі білоруських військових, які супроводжували групу нелегалів і погрожували польським прикордонникам зброєю
Про це повідомило у Twitter Міністерство національної оборони Польщі.
"Вчора сталася чергова провокація проти польських солдатів, які служать на кордоні. Біля паркану військові виявили групу з близько 250 мігрантів. Білоруські солдати, які їх охороняли, погрожували відкрити вогонь по наших солдатах", - йдеться у повідомленні.
У польському оборонному відомстві зазначили, що прикордонники не дозволили себе спровокувати.
"Військові не дозволили себе спровокувати, і не було жодної ескалації. Дії білоруських солдатів виглядали як спроба ескалації ситуації, але і як спроба приховати факт проникнення групи мігрантів на територію Республіки Польща. Це ще один приклад того, як білоруси залучаються до переправлення мігрантів до Польщі", - повідомили в польському Міноборони.
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