Польща побудує укріплення на кордоні з Білоруссю: виділили €350 млн

Про це повідомляє Польське Радіо.



На державному кордоні між Польщею та Білоруссю розпочнуть зводити укріплення. На будівництво виділили 1.615 млрд злотих, тобто близько €350 млн.



Сейм ухвалив закон про підготовку та будівництво бар'єру на зовнішньому кордоні 14 жовтня. Після внесення поправок Сенату президент Дуда підписав закон. З наступного дня після підписання закон вступає в дію.



Необхідність будівництва укріплення пояснюють високим напливом мігрантів на кордоні з Білоруссю, який є зовнішнім кордоном Євросоюзу. Спроби нелегальної міграції з країн Близького Сходу та інших європейські лідери вважають "шантажем" Лукашенка у відповідь на санкції.

Нагадаємо, 16 жовтня польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що "Стіна на кордоні з Білоруссю має захистити Польщу від шантажу Лукашенка та Путіна"