Польща побудує укріплення на кордоні з Білоруссю: виділили €350 млн
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про будівництво укріплення кордоні з Білоруссю
Про це повідомляє Польське Радіо.
На державному кордоні між Польщею та Білоруссю розпочнуть зводити укріплення. На будівництво виділили 1.615 млрд злотих, тобто близько €350 млн.
Сейм ухвалив закон про підготовку та будівництво бар'єру на зовнішньому кордоні 14 жовтня. Після внесення поправок Сенату президент Дуда підписав закон. З наступного дня після підписання закон вступає в дію.
Необхідність будівництва укріплення пояснюють високим напливом мігрантів на кордоні з Білоруссю, який є зовнішнім кордоном Євросоюзу. Спроби нелегальної міграції з країн Близького Сходу та інших європейські лідери вважають "шантажем" Лукашенка у відповідь на санкції.
- Нагадаємо, 16 жовтня польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що "Стіна на кордоні з Білоруссю має захистити Польщу від шантажу Лукашенка та Путіна"
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