Стіна на кордоні з Білоруссю має захистити Польщу від шантажу Лукашенка та Путіна, - Моравецький
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що стіна на кордоні з Білоруссю зводиться, аби захиститися від міграційного шантажу режимів Лукашенка та Путіна
Про це повідомляє Польське Радіо.
За його словами, будівництво стіни на польсько-білоруському кордоні покликане захистити Польщу від міграційного шантажу з боку самопроголошеного президента білорусі Олександра Лукашенка та очільника Кремля Володимира Путіна.
"Ми не хочемо, щоб нас шантажували", - сказав Моравецький.
Він додав, що допоки зробить все, щоб посилити патрулювання на кордоні, а також щоб допомогти мігрантам.
- 7 липня повідомлялося, що Литва збудує стіну на білоруському кордоні через нелегальних мігрантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.22Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе