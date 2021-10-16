Стіна на кордоні з Білоруссю має захистити Польщу від шантажу Лукашенка та Путіна, - Моравецький

Про це повідомляє Польське Радіо.

За його словами, будівництво стіни на польсько-білоруському кордоні покликане захистити Польщу від міграційного шантажу з боку самопроголошеного президента білорусі Олександра Лукашенка та очільника Кремля Володимира Путіна.

"Ми не хочемо, щоб нас шантажували", - сказав Моравецький.

Він додав, що допоки зробить все, щоб посилити патрулювання на кордоні, а також щоб допомогти мігрантам.