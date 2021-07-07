Литва побудує стіну на кордоні з Білоруссю через наплив мігрантів, - прем'єрка

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте, повідомляє Reuters.



За її словами, країна застосує армію для охорони та патрулювання стіни.



"Ми почнемо будувати додатковий бар'єр, який розділяє Литву та Білорусь, що було б знаком і фактором стримування для організаторів нелегальних міграційних потоків", - сказала прем'єр.

Нагадаємо, Литва оголосила надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів з Білорусі. Це переважно вихідці з Іраку та інших країн Близького Сходу.

На кордоні Латвії і Білорусі почало роботу агентство по охороні кордонів і берегів Європи Frontex.