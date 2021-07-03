Латвія посилила кордон з Білоруссю. Й кличе на допомогу Євросоюз
Ситуація на кордоні Литви та Білорусі викликає занепокоєння у латвійської прикордонної охорони. Відтак на кордоні Латвії і Білорусі почало роботу агентство по охороні кордонів і берегів Європи Frontex
Це перший раз, коли в Латвії працюють європейські експерти з охорони кордону, повідомляє Еспресо.TV.
"Число мігрантів, які бажають нелегально перетнути кордон Білорусі і Литви зростає з кожним тижнем. У першій половині 2021 року на кордоні двох країн було затримано більше 800 мігрантів, в той же час на кордоні Латвії і Білорусі були затримані лише п'ятеро", - пояснює портал Delfi.Lv.
Однак через те, що ситуація може різко змінитися, Латвія разом з литовцями попросила підтримки агентства Frontex. На кордоні Латвії будуть працювати два експерти з нагляду, вказав в.о. начальника прикордонної охорони Латвії Андрій Рогозін.
Наразі прикордонники Латвії дотримуються такого підходу: всіх мігрантів необхідно пустити в країну і перевірити.
"Частина з них є добросовісними шукачами притулку, але в загальному потоці трапляються і бійці з конкретних регіонів, які намагаються приховати свою ідентичність", - зазначає латвійська сторона.
- Нагадаємо, Литва оголосила надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів з Білорусі. Це переважно вихідці з Іраку та інших країн Близького Сходу.
- У Вільнюсі впевнені, що цим стоять спецслужби білоруського правителя Олександра Лукашенка, який в такий спосіб намагається "покарати" суверенну Литву за підтримку білоруської опозиції.
- Є фото й відео, як білоруські силовики автобусами везуть нелегалів в напрямку кордону з Литвою та Латвією.
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