Латвія посилила кордон з Білоруссю. Й кличе на допомогу Євросоюз

Це перший раз, коли в Латвії працюють європейські експерти з охорони кордону, повідомляє Еспресо.TV.



"Число мігрантів, які бажають нелегально перетнути кордон Білорусі і Литви зростає з кожним тижнем. У першій половині 2021 року на кордоні двох країн було затримано більше 800 мігрантів, в той же час на кордоні Латвії і Білорусі були затримані лише п'ятеро", - пояснює портал Delfi.Lv.



Однак через те, що ситуація може різко змінитися, Латвія разом з литовцями попросила підтримки агентства Frontex. На кордоні Латвії будуть працювати два експерти з нагляду, вказав в.о. начальника прикордонної охорони Латвії Андрій Рогозін.



Наразі прикордонники Латвії дотримуються такого підходу: всіх мігрантів необхідно пустити в країну і перевірити.



"Частина з них є добросовісними шукачами притулку, але в загальному потоці трапляються і бійці з конкретних регіонів, які намагаються приховати свою ідентичність", - зазначає латвійська сторона.

Нагадаємо, Литва оголосила надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів з Білорусі. Це переважно вихідці з Іраку та інших країн Близького Сходу.

У Вільнюсі впевнені, що цим стоять спецслужби білоруського правителя Олександра Лукашенка, який в такий спосіб намагається "покарати" суверенну Литву за підтримку білоруської опозиції.

Є фото й відео, як білоруські силовики автобусами везуть нелегалів в напрямку кордону з Литвою та Латвією.